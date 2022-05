Dorian Finney-Smith : « Les équipes vont venir nous chercher maintenant »

Comme Atlanta la saison dernière à l’Est, Dallas a été l’équipe « surprise » au stade de la finale de conférence. Et comme les Hawks, les Mavericks ont quitté la course au titre en étant davantage satisfaits d’en être arrivés là que frustrés d’échouer si près du but.

L’expérience aura été enrichissante, et ces Warriors étaient globalement meilleurs, comme l’a concédé Dorian Finney-Smith après la rencontre.

Pour le reste, les points de satisfactions sont nombreux et les perspectives d’avenir forcément enthousiasmantes, surtout au regard de l’évolution de l’équipe cette saison, reboostée à la « trade deadline ».

« Le coach nous a donné les mots, « responsabilité » et « cohésion », et j’ai l’impression que nous avons fait du bon travail dans ce domaine. Depuis que le coach a dit au banc de rester dans le coup et de ne pas s’asseoir, ça a dynamisé toute l’équipe, et nous nous y sommes tenus », a analysé Dorian Finney-Smith. « Et puis, comme l’a dit le coach, les équipes vont venir nous chercher maintenant, mais il faut se rappeler combien il a été difficile d’arriver jusqu’ici. Ce n’est pas facile. C’est pourquoi il n’y a qu’un seul gagnant ».

Faire des erreurs, le meilleur moyen de progresser

En allant jusqu’en finale de conférence, les Texans ont aussi expérimenté la rigueur et l’intensité de plusieurs séries de playoffs, mais aussi l’obligation de limiter les erreurs au maximum pour rester en vie. Face aux Warriors, c’est sans doute ce qui leur a coûté la défaite.

« Vous savez, il y a les émotions. Il y a eu des séries fortes sur le plan émotionnel, mais aussi, comme je l’ai dit, il y a le fait qu’on ne peut pas se permettre de faire des erreurs bêtement, en particulier contre une équipe comme ça. Ces erreurs se terminent en 3-points avec la foule en délire. Il faut juste apprendre de cette expérience. C’était fun, vraiment. On aurait dû me dire que les playoffs étaient aussi fun (…). J’adore être dans ce groupe. On doit juste apprendre de tout ça ».

Battus 4-1, les Mavs n’ont finalement pas été loin de faire durer un plus le plaisir dans cette finale de conférence. Pour Dorian Finney-Smith, le Game 2, lorsque Dallas n’a pas su tenir le coup malgré ses 19 points d’écart, aura été le tournant de la série.

« Je dirais que nous aurions dû exécuter le plan de jeu de façon un peu meilleure. Ils ont eu toutes les actions à l’arrachée, le genre de choses qu’on ne peut pas leur laisser en playoffs, les points sur seconde-chance, en transition. Il faut arriver à les ralentir. Mais encore une fois, ils étaient la meilleure équipe », a-t-il poursuivi. « J’ai le sentiment qu’on a lâché le Game 2. Si on avait remporté le Game 2, la série aurait été différente, le momentum de la série. On n’a pas gardé le pied sur l’accélérateur, ils sont revenus et ont gagné ».

Comme l’avaient glissé Luka Doncic et Jason Kidd, Dallas est encore en apprentissage. L’objectif sera, contrairement à Atlanta en 2022, de faire mieux l’an prochain.