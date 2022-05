Frank Vogel dans le viseur des Hornets

Si les Kings ont rapidement trouvé leur bonheur avec Mike Brown, les Lakers et les Hornets sont toujours en quête d’un coach pour remplacer respectivement Frank Vogel et James Borrego. Justement, le premier pourrait remplacer le second, puisque le Bleacher Report rapporte que Vogel fait partie des techniciens qui se sont entretenus avec le staff de Michael Jordan.

L’ancien coach des Pacers et du Magic rejoint une longue liste de prétendants où l’on retrouve d’ailleurs l’essentiel des techniciens de la liste des Lakers avec les assistants Charles Lee, David Vanterpool, Kenny Atkinson, Darvin Ham et Sean Sweeney, ainsi que Mike D’Antoni.

Champion NBA en 2020 avec les Lakers, Frank Vogel est le plus expérimenté avec Mike D’Antoni, qui a conseillé cette saison Willie Green chez les Pelicans.