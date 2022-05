Kenny Atkinson sur la short-list des Lakers

Les candidats à la succession de Frank Vogel se multiplient du côté des Lakers. Après Darvin Ham, Adrian Griffin, Terry Stotts ou encore Mark Jackson, la franchise californienne vient d’obtenir la permission de s’entretenir avec Kenny Atkinson, actuellement assistant aux Warriors.

Passé par la France à la fin des années 90 lorsqu’il était joueur (Montpellier, Golbey-Epinal, Mulhouse, Nantes, Evreux), Kenny Atkinson s’est ensuite forgé une solide expérience en tant qu’assistant, aux Knicks et aux Hawks avant de prendre le poste d’entraîneur des Nets de 2016 à 2020. Une aventure marquée par une qualification en playoffs lors de la saison 2018-2019 et qui a révélé toutes ses qualités à ce poste. Il a ensuite retrouvé le rôle d’assistant aux Clippers en 2020-2021 et cette saison aux Warriors.

Pour rappel, Kenny Atkinson s’est déjà entretenu avec les Hornets, également à la recherche d’un entraîneur principal après avoir remercié James Borrego.