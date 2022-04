Pour Rudy Gobert, une piqûre d’abeille qui tombe mal…

N’est pas apiculteur qui veut ! Non, ce n’était pas un clin d’œil à Mohammed Ali, Rudy Gobert ayant simplement été victime d’une piqûre d’abeille avant la rencontre de la nuit entre le Jazz et les Mavericks.

Le pivot a d’abord assuré que sa vue n’était pas altérée par ce coup du sort. On a ensuite eu l’occasion d’en apprendre plus sur la passion du pivot français pour l’apiculture, lui qui possède une ruche. Quoi de plus normal quand on habite le « Beehive state », l’Etat de la ruche ?

« Ça doit faire un an. J’ai toujours voulu avoir une ruche à la maison. Ça s’est plutôt bien passé. J’ai dû être piqué peut-être trois fois depuis que je l’ai. Mais là, c’est juste à un endroit compliqué », a-t-il expliqué, pointant son doigt sous son œil gauche. « Ça peut être bénéfique d’être piqué par une abeille, même si ça ne se voit pas vraiment là. Mais ça peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Il existe des traitements où les gens se font piquer volontairement. Mais ce n’est pas mon cas ».

« C’est aussi bon pour l’environnement, le paysage, les fleurs et fruits aux alentours »

Rudy Gobert a confié que ses abeilles avaient été perturbées car la reine avait récemment été changée. Il a ensuite énuméré les raisons pour lesquelles il voulait avoir sa propre ruche et son propre miel.

« Il y a ça, mais parce que c’est aussi bon pour l’environnement, le paysage, les fleurs et fruits aux alentours. Et j’adore le miel, donc c’est super. Ça s’est bien passé, même si parfois, ça peut faire des dégâts. Mais en général je me sens bien les jours qui suivent. C’était il y a deux jours. Et ça ne m’a pas vraiment fait mal. Mais le lendemain c’était un peu gonflé, et ce matin aussi ».

Difficile de savoir à quel point cette mésaventure aura gêné Rudy Gobert sur ce Game 6, qu’il a bouclé avec 10 points et 12 rebonds. Désormais éliminé de la course au titre, le Français aura tout le loisir de s’occuper de ses milliers d’abeilles durant l’intersaison. Reste à voir si ce sera toujours dans l’Utah, alors que l’effectif pourrait bouger…

