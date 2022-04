Le rude apprentissage des Pelicans

Qualifiés à l’arraché pour ces playoffs 2022, grâce à un succès au forceps décroché sur le parquet des Clippers, les Pelicans étaient déjà de retour aux affaires, deux jours après leur finale de play-in.

Et cette fois-ci, ils s’attaquaient à un tout autre morceau : les Suns. Soit la meilleure équipe de la ligue, qui sort d’une saison régulière record (64 victoires — 18 défaites). Conformément à ce que nous annoncions en présentation de cette série, les coéquipiers de Brandon Ingram et CJ McCollum ont d’ailleurs souffert dans ce Game 1, disputé à l’extérieur.

Logiquement dominée par Phoenix, sans jamais mener de la partie, la franchise de la Nouvelle-Orléans a notamment souffert en première mi-temps, devant la maîtrise et l’expérience des finalistes NBA en titre, qui ont démarré la rencontre tambour battant (+12 après un quart-temps, +19 à la pause).

« En début de match, ça a été extrêmement physique et nous ne nous y sommes pas adaptés de la première mi-temps », regrettait après coup Willie Green. « Ça a été le cas à partir du troisième quart-temps. Nous savions que ce match allait être physique, ils avaient la mainmise sur nous, ce qui signifie que nous devons jouer plus vite, que nous devons attaquer davantage la peinture et que nous devons contrôler le rebond. Des choses que nous avons faites ensuite. Nous devons juste mettre nos shoots. »

Une entame ratée qui s’est payée cash

Comme souligné par leur coach, qui retrouvait l’équipe où il a fait ses armes pendant deux ans en tant qu’assistant de Monty Williams, les Pelicans ont néanmoins eu le mérite de se battre jusqu’au bout. Grignotant leur retard à partir du troisième quart-temps (37-26), puis revenant jusqu’à deux grosses possessions des Suns dans le quatrième.

Avant que l’inusable Chris Paul ne décide de sortir de sa boîte au meilleur des moments, inscrivant 19 de ses 30 points dans le dernier acte (pour aller avec ses 10 passes décisives), contre son ancienne franchise (2005-2011). Et laissant New Orleans identifier les aspects dans lesquels il faudra progresser lors du Game 2.

« C’est extrêmement important et c’est ce qui rend les playoffs amusants », jugeait Willie Green, à propos de cette adaptation permanente. « Vous rentrez, vous regardez le match et vous voyez si vous pouvez procéder à des ajustements, pour vous améliorer. Mais nous avons du travail devant nous, car [les Suns] sont une très bonne équipe. Il faut que l’on soit meilleurs. »

Et l’entraîneur rookie de justement souligner ce qu’il n’a pas apprécié chez ses joueurs, en attaque (38% aux tirs, avec 14 pertes de balle) : « Nous devons prendre notre temps. Nous avons fait du bon boulot pour aller dans la peinture et capter les rebonds [55, dont 25 offensifs !], mais nous devons vraiment prendre notre temps. »

La découverte du (très) haut niveau

Globalement inexpérimenté à ce stade la compétition, en dehors de CJ McCollum (25 points, 8 rebonds et 6 passes, mais à 9/25 aux tirs) et Jonas Valanciunas (18 points et 25 rebonds, mais à 7/21 aux tirs), le jeune groupe des Pelicans s’est ainsi fait secouer dans cette première manche aux allures de découverte grandeur nature.

En effet, la quasi totalité de l’effectif, dont Brandon Ingram (18 points, mais à 6/17 aux tirs), découvrait pour la première fois l’atmosphère des playoffs. Ainsi, nul doute que les hommes de Willie Green seront mieux préparés d’entrée de Game 2, eux qui ont affiché un bien meilleur visage en seconde période, la nuit dernière.

« Nous avons un peu précipité nos shoots [en première mi-temps], mais c’est quelque chose que nous avons corrigé ensuite », reconnaissait Larry Nance Jr. (14 points et 6 rebonds), l’autre vétéran du vestiaire, accessoirement finaliste NBA en 2018. « Nous avons trouvé une façon de mieux jouer. Mais ce sont les playoffs, il y aura toujours des hauts et des bas. C’est un jeu d’échecs et je suppose que [les Suns] auront préparé quelque chose pour nous au prochain match. »

Rendez-vous dès mardi soir, pour la suite de cette série entre Phoenix et New Orleans, toujours dans l’Arizona.