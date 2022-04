Par dépit, Zach LaVine s’est tapé dans les mains après un dernier tir manqué, en voyant les dernières secondes de ce Bucks – Bulls filer. Trente secondes de jeu plus tôt, l’arrière des Bulls avait eu l’occasion d’égaliser avec un tir en tête de raquette, à un bon mètre derrière l’arc. Raté aussi. « Je trouvais que c’était un bon tir, beaucoup de mes tirs étaient bons. Brook (Lopez) était à deux mètres de moi. C’était probablement l’un des tirs les plus propres de la soirée. »

L’ancien joueur des Wolves ne gardera pas un souvenir exceptionnellement positif de sa première sortie en playoffs. L’arrière a certes signé un double-double à 18 points et 10 rebonds mais terminé avec 6/19 aux tirs (dont 2/10 à 3-points). Impression similaire concernant son pivot, Nikola Vucevic, avec un solide 24 points et 17 rebonds mais un terrible 9/27 aux tirs (2/10 aussi de loin).

« Plusieurs de mes tirs sont ressortis », décrit l’ancien intérieur du Magic. « Si j’en rentre quelques-uns, le match peut être différent. Mais on ne peut pas penser à ça en playoffs. On doit juste prendre de ce que la défense offre, rester agressif et faire le bon choix. Et c’est ce que j’ai fait ce soir. Au prochain match, si j’ai à nouveau de bonnes opportunités, je les prendrais à nouveau. »

« Hors de question que je tire à nouveau 6 sur 25 ! »

Le troisième membre du « Big Three » des Bulls, DeMar DeRozan, était sans doute plus attendu que les deux premiers cités. Mais lui aussi est passé à côté niveau adresse, à son plus grand étonnement. « Je ne sais pas ce que c’est que ce bordel. Chaque tir que j’ai pris me paraissait bon. La plupart étaient complètement ouverts. Complètement ouverts. Je peux vous garantir que Zach, Vooch ou moi ne raterons plus autant de tirs. Il est hors de question que je tire à nouveau 6 sur 25. »

Soit son ratio final pour l’arrière, auteur 18 points aussi, qui a particulièrement souffert en seconde période : 2/13 aux tirs ! En fin de troisième quart-temps, il a multiplié les phases de un-contre-un sans jamais parvenir à ses fins, que ce soit à mi-distance ou en pénétration.

« Ce n’est rien de ce qu’ils ont fait défensivement », ajoute l’ancien joueur des Spurs pour expliquer cette maladresse généralisée. D’autant que malgré ces difficultés aux tirs, les Bulls ne sont pas passés loin d’un petit hold-up. « On en a parlé toute la semaine sur le fait de rester unis. Il y aura des moments en match où ce sera mouvementé. Le public va s’en mêler et on doit se serrer les coudes, rester nous-mêmes », affiche DeMar DeRozan.

Réaction possible mercredi, toujours à Milwaukee.