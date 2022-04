P.J. Tucker rassurant pour le premier match de playoffs du Heat

Il y avait de l’incertitude autour de P.J. Tucker en fin de saison régulière et surtout pour le début des playoffs. Le champion 2021 souffrait d’une lésion au mollet droit et devait observer au moins une semaine de repos.

Ces sept jours sont passés et les doutes semblent levés. Même s’il n’a pas participé à l’entraînement mercredi, le joueur de Miami a confirmé à son coach qu’il serait en tenue dimanche, pour le premier match de playoffs.

« C’est encourageant », a commenté Erik Spoelstra, pour le Sun Sentinel. « Il a suivi son traitement en non-stop. Depuis le soir où il s’est blessé, son message a toujours été le même : je serai prêt et il ne faut pas penser le contraire. Le tout avec quelques gros mots. »

Le Heat, qui a encore deux entraînements au programme, ce vendredi et samedi, attend toujours son adversaire pour ce premier tour. Résultat dans la nuit de vendredi à samedi, avec le dernier « play-in » de l’Est entre Cleveland et Atlanta. Le vainqueur ira ensuite en Floride dimanche soir pour défier PJ Tucker, Jimmy Butler et compagnie.