Une fin de saison douce-amère pour les Spurs

Ancienne forteresse incontournable de la conférence Ouest durant les décennies 2000 et 2010, les Spurs ont à nouveau dû abandonner leur Fort Alamo pour une troisième saison consécutive sans playoffs, une première dans l’histoire de la franchise texane.

Sortis du « play-in » par les Grizzlies la saison passée, les hommes de Coach Pop se sont cette fois fait éliminer par les Pelicans. Une nouvelle désillusion ? Oui et non. Si l’après-Duncan est toujours aussi compliqué à vivre, les Spurs ont accompli les objectifs qu’ils s’étaient fixés.

Ils ont été compétitifs derrière leur All-Star, Dejounte Murray. Leurs jeunes pousses ont pu murir à vitesse grand V avec des matchs à pression en fin de saison. Et puis, plus important encore, San Antonio va encore recevoir une injection de sang neuf avec trois haut choix de Draft à venir dont une pépite possiblement issue du Top 10.

Mais, dans son style inimitable, Gregg Popovich a relativisé la défaite, tout comme cet optimisme concernant les futurs draftés, en prenant soigneusement les médias à contrepied : « J’aurai hâte quand je verrai qui on va drafter », a-t-il ainsi sobrement déclaré, avant d’ajouter que la question de savoir s’il sera encore sur le banc la saison prochaine était « inappropriée » à ce moment précis… Du Pop pur jus !

Vantant néanmoins les mérites de sa jeune troupe, le technicien a regretté le manque d’engagement physique des Spurs sur ce match à élimination directe face à La Nouvelle-Orléans.

« Les trois meilleurs joueurs de La Nouvelle-Orléans ont très bien joué, et si ça arrive, il y a de fortes chances qu’on perde. On a réussi à rester dans le match malgré tout, en revenant de plusieurs écarts. Mais ensuite, on a refait les mêmes erreurs que durant les trois premiers quarts, avec une défense non physique. Ce son les playoffs. Il faut rentrer dans l’adversaire, l’aspect physique et la force sont très importants. Ingram a scoré deux paniers de suite au milieu de la raquette sans que personne ne vienne le toucher… C’est une grande leçon pour nos gars. »

« Notre jeunesse nous a vraiment trahi »

Passés d’une équipe très expérimentée à un centre de formation après la fin du « Big Three » local, les Spurs sont retombés dans leurs travers alors que CJ McCollum allumait le feu de toutes parts dans la défense texane. À la mi-temps, l’ancien Blazer avait plus de points (27) que tous les titulaires de San Antonio en cumulé (25) !

« Je ne sais pas si c’était l’énormité de la situation, ce type d’atmosphère de playoffs ou autre chose, mais pour les trois premiers quart-temps, on est revenu à ce qu’on était il y a trois mois… » a soufflé Pop. « Notre jeunesse nous a vraiment trahis, avant qu’ils ne se reprennent collectivement par la suite. »

Relancés par un 16-1 en dernier quart, les Spurs ont redonné de l’intérêt à la fin de match mais, malgré 23 points de Devin Vassell, San Antonio n’a pas pu finir le travail. À l’image de Dejounte Murray, cadenassé par Herb Jones, qui finit à 16 points à 5/19 aux tirs (plus 9 rebonds et 5 passes), les Spurs ont subi dans ce duel sans retour.

« Il faut prendre le bon avec le mauvais et en tirer les leçons », a réagi le meneur. « On a eu des gars qui n’ont pas bien shooté, à commencer par moi. Ils ont été plus physiques et je ne cherche aucune excuse. »

Encore verts pour ce niveau de compétition, les Keldon Johnson, Josh Primo et consorts vont donc devoir repasser la saison prochaine pour espérer enfin passer le cap du « play-in ».

« On a beaucoup progressé. On a commencé à comprendre ce qu’il fallait faire pour gagner des matchs serrés et ce qu’il fallait pour avoir du succès dans la Ligue », conclut Devin Vassell. « On a traversé beaucoup d’épreuves cette année, avec les blessures, les échanges… Mais le fait d’en être arrivé là est la preuve de notre travail. Maintenant, on est déçu, c’est le mot qui revient le plus… »