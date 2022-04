C’est pour ça que les Pelicans sont allés le chercher lors de la « trade deadline ». Lors du « play-in » face aux Spurs, CJ McCollum s’est comporté comme le leader dont La Nouvelle-Orléans avait besoin.

Avec ses attaques du cercle basées sur le slalom et le changement de rythme, plus son adresse à mi-distance, le meneur/arrière a inscrit 27 points (10/12 au tir) en première mi-temps, soit plus que le cinq majeur des Spurs, pour parfaitement lancer son équipe vers la victoire. Il finit avec 32 points (12/23), 7 passes décisives et 6 rebonds.

« C’est le début de quelque chose de spécial » annonçait-il d’ailleurs en conférence de presse. « On a pu voir l’énergie (du public), la sentir. Ma mère était là, une partie de ma famille est venue et on peut voir que la ville commence à s’enthousiasmer pour le basket. Et c’est normal. Il y a beaucoup de talent, on a faim, on joue de la bonne façon et on va beaucoup gagner dans le futur. Ça montre le type de soutien qu’on va recevoir. »

Désormais, les Pelicans vont tenter d’arracher le 8e place aux Clippers, à la Crypto.com Arena, afin de pouvoir défier les Suns au premier tour des playoffs. Ce ne sera pas simple et CJ McCollum explique que ce sera un défi différent, Los Angeles étant une équipe physique et qui possède plus de talent que la troupe de Gregg Popovich.

Mais l’ancien Blazer semble surtout satisfait d’avoir posé les bonnes bases pour le futur de la franchise, en espérant que le retour de Zion Williamson, la saison prochaine, propulse ce groupe dans une nouvelle dimension.