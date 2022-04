Les Nets veulent en finir avec les « fautes stupides »

Atteindre la barre des 122 points inscrits en ne shootant qu’à 42% ? Les Hawks peuvent vous confirmer que c’est possible. Si les joueurs d’Atlanta ont marqué autant face à la défense des Nets, c’est grâce aux 29 fautes provoquées, qui ont permis à Trae Young et ses coéquipiers d’obtenir… 49 lancers-francs, dont 37 ont été convertis (75.5%).

Déjà, face aux Bucks, les Nets avaient encaissé 120 points dont 28 sur la ligne des lancers-francs (28/34), avec là encore un écart important avec leur propre total de lancers obtenus (16 face aux Bucks, 19 face aux Hawks).

C’est ce qui fait dire à Kevin Durant que Brooklyn peut défendre correctement mais a du mal à le faire sans commettre de fautes. Précisément des « fautes stupides ». « Cela rend le jeu encore plus lent quand on les met sur la ligne des lancers. Ils marquent des points à chaque fois alors qu’on les stoppe lorsque le jeu n’est pas arrêté. »

« Il faut être intelligent en défense. On a commis des fautes terribles sur certains de leurs meilleurs shooteurs de lancers-francs », regrette aussi Bruce Brown.

Les hommes de Steve Nash limitent en effet leurs adversaires à 45% de réussite sur la saison, ce qui leur permet d’intégrer le Top 10 de la ligue en la matière. Dans le même temps, les 23 lancers-francs concédés en moyenne les placent parmi les moins bons élèves.

« Dans l’ensemble, on a de bonnes intentions »

« Si on défend un joueur droit devant nous, intérieurement, en voyant le ballon, on a envie de l’atteindre. Et l’arbitre appuie sur la gâchette, peu importe que tu touches le ballon ou non, il va siffler une faute si tu l’atteins. Donc je crois que notre base défensive est solide mais qu’on peut finir par faire une faute. On peut certainement faire mieux et corriger certains gestes, mais dans l’ensemble, on a de bonnes intentions », positive « KD ».

Cette problématique de fautes n’explique pas à elle seule les soucis défensifs de l’équipe. Depuis la pause du « All-Star break », les matches des Nets ont pris un virage offensif spectaculaire. Avant la coupure, les New-Yorkais marquaient 111 points (sur 100 possessions) et en encaissaient autant. Puis cette moyenne a grimpé à 117 points inscrits pour plus de 116 encaissés.

« C’est la NBA, on ne va pas arrêter complètement l’ensemble d’une équipe. Regardez Milwaukee (match de jeudi), ils ont shooté à quoi, 44% ? C’est assez solide pour une équipe qui dispose de l’un des meilleurs joueurs du monde. Puis on a joué une équipe (Atlanta, samedi) qui a shooté à 42 ou 43%. C’est plutôt solide défensivement sur le ballon », poursuit Kevin Durant.

Son équipe va avoir une bonne occasion de se tester la nuit prochaine face aux cancres de la ligue, les Rockets, qui ont la particularité de shooter… le plus de lancers-francs en moyenne chaque soir.