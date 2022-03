Une rivalité naissante entre les Nuggets et les Suns ?

Énerver Devin Booker n’était pas la meilleure idée des Nuggets, mais le match entre Denver et Phoenix était de toute façon tendu. De retour, Chris Paul a rappelé à quel point il aimait jouer avec les règles et les nerfs adverses, et Jeff Green n’a pas du tout aimé qu’il s’arrête devant lui en contre-attaque afin de l’empêcher d’y participer.

Après une petite poussette au rebond, les deux hommes se sont chauffés sous le nez de l’arbitre, l’ailier fort des Rocheuses décrochant une faute technique… en proposant à son adversaire de se retrouver après le match.

Le problème, c’est que Jeff Green n’avait pas abandonné cette idée après la rencontre, et qu’il semblait vouloir s’inviter dans le vestiaire des Suns, ses coéquipiers et des membres du staff l’empêchant finalement de s’y rendre.

En tout cas, Mike Malone ne cachait pas qu’il y avait de la tension entre les deux équipes.

« Beaucoup de mots ont été prononcés et certaines personnes ont été offensées par ce qui a été dit. Et puis évidemment, ils nous ont balayés l’année dernière en playoffs », a expliqué le coach après la rencontre. « C’est une équipe avec laquelle nous avons eu beaucoup de matches serrés et je pense qu’il y a certainement de l’animosité, mais c’est ce que cette période de l’année devrait être. À cette époque de l’année, chaque possession compte, chaque quart-temps compte, chaque match compte, et avec tout ça vient l’aspect physique, l’agressivité et certaines personnes peuvent ne pas aimer ça ou ne pas être à l’aise avec ça. »

DeMarcus Cousins a ainsi failli péter les plombs après un coup à la tête de la part de Bismack Biyombo, Jae Crowder a lui multiplié les séquences de « trashtalking » et de coups de pression physiques alors que, de l’autre côté, le rookie Bones Hyland a également répondu en chambrant le banc de Phoenix après un 3-points réussi.

Et si certains de ses coéquipiers n’ont pas aimé l’ambiance de playoffs, le débutant semblait dans son élément.

« Je suis comme ça tout le temps. Il y a beaucoup d’animosité, beaucoup de compétitivité, beaucoup de paroles et de trashtalking, mais c’est le jeu. Cela fait partie du plaisir de jouer. Il y a de la compétitivité. »

Rendez-vous en playoffs ?