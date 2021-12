Les Pistons évitent le pire

Cade Cunningham et ses coéquipiers n’entreront pas par la petite porte dans la riche et prestigieuse histoire des Pistons. Après 14 revers d’affilée, ils sont parvenus à s’imposer face au Heat, et ils s’évitent ainsi de décrocher, seuls, la pire série de l’histoire des Pistons. Jamais dans l’histoire des Pistons, une équipe n’avait perdu 15 matches de suite. L’honneur est sauf !

« Assez parlé, il fallait comprendre comment arracher ces victoires » a réagi Hamidou Diallo au sujet de cette victoire. « Tout le monde dans l’équipe, les 15 joueurs, ont compris ce qu’il fallait faire pour gagner, comment ralentir le rythme. Nous sommes une équipe jeune. Nos deux meneurs de jeu sont jeunes. Avec le temps, nous allons tous apprendre. Je prêche simplement la confiance dans le travail. »

Un discours qui doit séduire Dwane Casey embarqué dans une entreprise de reconstruction depuis deux ans, et dont le travail tarde à porter ses fruits. Les signes de progression sont difficiles à percevoir, et ce succès doit mettre du baume au coeur de tout le monde.

« C’est bien de s’enlever ce poids » reconnaît Saddiq Bey, le meilleur joueur de la rencontre. « Nous savons que beaucoup de nos défaites l’ont été dans des matches serrés et concédées sur la fin. Cela fait simplement du bien de voir ce qu’on est capable de faire lorsqu’on exécute bien le plan de jeu en fin de match. Nous devons nous en inspirer, continuer à nous battre pour gagner chaque match et continuer à aborder tout ça, un match après l’autre. »

C’est défensivement que les Pistons sont allés chercher cette victoire, dans un match médiocre, âpre mais intense. On a vu Killian Hayes se sacrifier en défense sur Kyle Lowry, et on a vu Isaiah Stewart s’arracher au rebond pour redonner des « secondes chances ». Quant à Trey Lyles, il convertit son propre contre en dunk sur la contre-attaque. Une énergie qui a redonné vie à la salle, et les joueurs ont fini le match sur une « standing ovation » !

« On a simplement joué pour gagner » résume Saddiq Bey. « On avait dit qu’on gagnerait ce match en défense. Quel que soit le nombre d’actions défensives réalisées en fin de match, cela nous aide à gagner le match. »

Désormais, comme les Rockets en ce mois de décembre, il va falloir enchaîner. Et c’est du domaine du possible puisque les Pistons se déplacent chez des Knicks mal en point.