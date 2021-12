Killian Tillie en facteur X

Avec son « two-way contract », Killian Tillie sait qu’il n’aura droit qu’à des bouts de match, de temps en temps, mais les malheurs de Brandon Clarke et de Jaren Jackson Jr, puis de Steven Adams en cours de match, lui permettent de se montrer, et cette nuit, face aux Rockets, il a joué plus de 15 minutes pour la troisième fois de suite.

L’occasion pour lui de signer son meilleur match de la saison avec 12 points, 3 rebonds, 2 passes et 1 interception, et on retiendra sur son 3/5 à 3-points, et son très bon passage au milieu du 4e quart-temps.

Alors que les Rockets étaient revenus de -21 à -6, le Français va d’abord faire mouche dans le corner, avant d’intercepter un ballon puis de servir Tyus Jones sur la contre-attaque pour le 3-points qui redonne 10 points d’avance aux Grizzlies. Preuve que le Français a brillé, il a eu droit à une interview d’après-match sur le parquet.

« Il y a de plus en plus de confiance », explique Killian Tillie. « Mes premiers matchs ont été compliqués, mais je suis de plus en plus confiant et mes partenaires ont confiance en moi et ils me font des passes… Résultat, mon objectif est juste de mettre dedans. »

« Je suis vraiment impressionné par sa défense et ses mouvements latéraux »

Le Français est le symbole d’un banc de Memphis hyper efficace, et Taylor Jenkins apprécie que ses remplaçants répondent toujours présent, et notamment Killian Tillie. En conférence de presse, il a longuement évoqué l’apport de son ailier-fort.

« La première chose qu’on apprécie avec « KT », c’est son travail et son investissement physique pour être en forme et pouvoir jouer un nombre conséquent de minutes en sortie de banc. Je suis vraiment impressionné par sa défense et ses mouvements latéraux, et nous l’avions mis au défi pour qu’il puisse switcher en défense et tenir ses adversaires sur quelque chose de basique comme le un-contre-un. On n’a peut-être pas réussi ce défi, mais c’est quelqu’un qui se défonce, qui va tenter de contrer des tirs, qui va utiliser sa verticalité… »

De l’autre côté du terrain, le coach des Grizzlies apprécie que le Français montre de plus en plus de choses. « En attaque, il est confiance pour shooter quand il est démarqué. Il trouve les bons spots et son spacing est vraiment bon. Il continue de faire évoluer son jeu, et a montré qu’il pouvait pénétrer pour trouver ses coéquipiers ou finir au cercle. Il peut faire beaucoup de choses, et le plus important avec lui c’est qu’il reste en bonne santé, et c’est la rançon de son travail fourni« .