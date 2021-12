Pour l’instant, Jeanie Buss soutient Frank Vogel

Avec trois victoires en quatre matches, dont la dernière face à Boston, jugée comme une des meilleures sorties de la saison par LeBron James, les Lakers soufflent un peu et retrouvent le sourire.

Néanmoins, le début de saison est poussif et les critiques autour de Frank Vogel constantes. Le « King » a bien tenté de les éteindre récemment, en insistant sur la responsabilité des joueurs, mais ce n’est pas suffisant. Tant que les résultats ne seront pas meilleurs, le coach sera en danger.

Mais pour être jugé, l’entraîneur doit avoir la totalité de son effectif à disposition. C’est la thèse de Jeanie Buss.

« Tant qu’on n’est pas à 100% en bonne santé, je ne peux pas réellement livrer de jugement », a déclaré la propriétaire de la franchise, à la mi-temps de la rencontre face à Boston. « Notre franchise est soudée et je ne sais pas vraiment ce que vous voulez me faire dire. Je ne dirais rien tant qu’on n’est pas au complet. »

Rappelons que le coach des Californiens est sous contrat jusqu’en 2023 et que ce dernier a expliqué n’avoir eu aucune conversation avec les dirigeants sur son futur ou sur la saison actuelle.

« On est concentré sur notre travail à faire », assure-t-il d’ailleurs. « On est dedans, on essaie de gagner le prochain match et de réussir à surfer sur une bonne dynamique durant la saison. Les critiques ? Ça ne dépend pas de moi et je ne passe pas mon temps à y penser. »