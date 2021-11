Les Bulls ont voulu relancer Nikola Vucevic

Mis en retrait par le duo DeMar DeRozan – Zach LaVine puis touché par le Covid-19, Nikola Vucevic est bien moins tranchant depuis le début de saison que lors de ses années à Orlando.

Il n’en faisait toutefois pas une affaire et ne se plaignait jamais mais nul doute que cette rencontre face à Charlotte lui a fait du bien. Avec 30 points (12/19 au shoot), 14 rebonds et 5 passes décisives, le double All-Star a en effet réalisé son meilleur match de la saison, et de loin.

« J’ai confiance en mon jeu », assure-t-il à NBC Sports. « J’évolue au haut niveau depuis longtemps, donc je savais que ça allait finir par venir. »

Ce qui frappe dans cette prestation, c’est l’agressivité de Nikola Vucevic en début de rencontre, bien servi par ses coéquipiers. Il n’avait pris que 9 shoots contre Miami alors qu’après un quart-temps face à Charlotte, il en avait déjà tenté 7. Et à la pause, ses 12 tirs avaient déjà presque égalé les 13 shoots pris contre Orlando il y a quelques jours.

Ne pas l’oublier au poste

Clairement, les Bulls ont voulu le chercher pour le mettre dans le rythme.

« Parce qu’on essaie de jouer vite et de beaucoup courir, il est très souvent en retard sur nos actions », constate d’ailleurs Billy Donovan pour expliquer les stats en baisse de son pivot. « S’il y a bien un domaine où il est moins servi que l’an passé, c’est le jeu poste bas. Il joue moins de possessions dans cette situation. Je dois trouver une façon de générer plus d’actions pour lui, car c’est un excellent joueur offensif. »

Depuis son retour, après son isolement, et avant cette victoire contre les hommes de James Borrego, Nikola Vucevic ne tournait qu’à 12.7 points de moyenne. Un faible total pour lui.

« Ce n’est jamais facile d’être en difficulté, car on a l’impression de ne pas aider l’équipe. Quand on pense comme ça, forcément, on est gêné et ça nous dérange. J’étais le leader d’Orlando pendant des années, j’avais toujours le ballon. Je savais que j’allais avoir mes shoots. Aujourd’hui, c’est différent. On a plus de talents et de joueurs qui peuvent marquer. Je dois trouver mes positions et ne pas les gêner, quand eux aussi doivent s’habituer à jouer avec un grand comme moi » conclut-il ainsi sur son nouveau rôle.