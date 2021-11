Udonis Haslem en a encore sous le pied

« Je n’ai davantage confiance en personne d’autre qu’Udonis Haslem. » Au coeur de sa 19e année dans la ligue, Udonis Haslem reste l’homme de base du vestiaire du Heat, l’âme de la franchise floridienne, et cette déclaration d’Erik Spoelstra le prouve parfaitement.

Et face aux Pelicans cette nuit, « UD » a d’ailleurs rendu à son coach la confiance aveugle qu’il lui accorde.

L’étincelle de Miami

Pour son quatrième match de la saison, l’intérieur de 41 ans n’a, certes, pas eu des statistiques ronflantes sur le plan personnel (2 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre). Il n’empêche que ses sept minutes de temps de jeu se sont avérées précieuses pour Miami, longtemps bousculé par une équipe de New Orleans accrocheuse.

« Nous avons beaucoup de joueurs qui sont inflammables et [Udonis Haslem] nous donne justement cette inflammabilité émotionnelle », déclarait après coup Erik Spoelstra, en référence au « +/- » de +12 de son vétéran, sur son temps de jeu. « Il nous a apporté une étincelle sur le plan émotionnel, je l’ai déjà vu tellement de fois par le passé. »

Apparu à une seule reprise avec le Heat en 2020/21, à l’occasion du tout dernier match de saison régulière face aux Sixers (où il s’est carrément fait expulser, à la suite d’un accrochage avec Dwight Howard), Udonis Haslem est déjà un peu plus responsabilisé par son entraîneur sur le terrain cette année.

Contre les Pelicans, il en a ainsi profité pour faire, comme à son habitude, le sale boulot. Provoquant deux fautes, inscrivant un « layup », contrant un shoot et captant des rebonds défensifs. Sans jamais sembler rouillé.

« Je prône, auprès des autres joueurs, le message suivant : ‘Tiens-toi prêt pour ne pas avoir à te préparer’ », réagissait, dans la foulée, le triple champion NBA. « Donc, quand j’ai la possibilité de jouer, je ne parle pas mais j’agis. Je fais en sorte d’être celui que je dis être à mes coéquipiers. Donc je veux qu’ils soient aussi ceux qu’ils disent être, quand ils entrent sur le terrain. »

Les patrons du Heat montrent l’exemple

Surtout, c’est quand Udonis Haslem était présent sur le parquet, dans le troisième quart-temps, que Miami a enfin réussi à se détacher au score, prenant une dizaine de points d’avance au tableau d’affichage. Tout en conservant, finalement, cet écart jusqu’au bout, afin de mieux décrocher sa 10e victoire en 2021/22.

« Depuis que je suis ici, [Udonis Haslem] a toujours été capable de donner le ton et de peser sur le jeu, que ce soit à l’entraînement ou ailleurs. Il rend les autres meilleurs », estimait de son côté Tyler Herro, qui a, quant à lui, inscrit 19 points (dont un panier improbable du milieu de terrain).

Sans Bam Adebayo ni Kyle Lowry, le Heat est donc parvenu à s’extirper, en deux temps, du piège tendu par les Pelicans. Et, ce, dans le sillage de l’autre patron de l’équipe : Jimmy Butler.

Auteur de 31 points, 10 rebonds et 10 passes pour son retour à la compétition, après une semaine d’absence, l’ailier All-Star a lui aussi retiré une belle épine du pied de son coach, particulièrement irrité par le premier quart-temps de Miami (perdu 21 à 34).

« Nous n’avons pas défendu de la façon dont nous pouvons défendre dans le premier quart-temps, et je ne veux rien leur enlever [aux Pelicans, ndlr]. Ils ont été tranchants et ils nous ont bousculés », regrettait Erik Spoelstra, concernant les difficultés initiales de ses hommes. « Puis le ballon a trouvé les mains de Jimmy [Butler] et nous nous sommes appuyés sur lui. Il nous a mis dedans et c’est ce que font les grands joueurs. »