Des envies de départ pour Karl-Anthony Towns ? Un piratage de son compte Twitter selon lui

Cette semaine, Karl-Anthony Towns a été réveillé par un coup de fil de son agent. En colère. « Karl, qu’est-ce que c’est que ça ? », fulmine Jess Holtz Steinberg. La star des Wolves assure n’avoir aucune idée de ce dont il est question. « Elle m’a montré et j’ai dit : ‘Merde !' », rapporte ainsi l’intérieur.

En cause, un tweet « liké » sur le compte de l’intéressé dans lequel le « hashtag » #FreeKAT a été utilisé. Ce mot-clé est utilisé par certains utilisateurs des réseaux sociaux pour réclamer la « libération », autrement dit le transfert, de l’intérieur qui ne parvient pas à décoller collectivement avec les Wolves.

En revenant sur cet épisode, l’intérieur précise que seules trois personnes ont accès à son compte Twitter. Un ami proche, son agent et lui. Or, le premier était à l’hôpital avec son père et la seconde n’avait jamais utilisé le compte.

« Donc c’est simple, j’ai été hacké » assure ainsi le All-Star. « On a changé le mot de passe. Désolé aux fans des Wolves. Je ne voulais pas causer d’hystérie ou quelque chose du genre. Mais sachez juste que je suis très heureux. C’est arrivé au pire moment possible. Mais aujourd’hui, je suis très heureux ici et enthousiaste à l’idée de construire ici pour les années à venir, pas seulement celle-ci. »

Just changed my password. We solid on here now 🔒 — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) November 4, 2021

Rien de bien méchant donc pour le « KAT » qui a abordé ce nouvel exercice en quête de stabilité et de victoires.