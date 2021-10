Willie Green et les Pelicans goûtent enfin à la victoire

Après trois défaites, dont deux lourdes contre Chicago et Philadelphie et une dernière avec 28 ballons perdus contre Minnesota, New Orleans a réussi à gagner un premier match cette saison, contre les Wolves. Même si Zion Williamson n’est toujours pas présent, la saison peut enfin commencer.

« On a été plus régulier dans notre exécution offensive », se félicite Willie Green pour NOLA, qui connaît ainsi sa première victoire en carrière sur un banc. « Notre défense a été bonne les deux rencontres contre Minnesota, mais ce soir, on a été meilleur offensivement. Tout le monde est entré dans le match et ce sera nécessaire si on veut empiler les victoires. »

Gênés par la défense des Pelicans et plombés par leur propre maladresse, les Wolves ont connu une première mi-temps catastrophique avec 43 points inscrits. Anthony Edwards et D’Angelo Russell ont rendu un piteux 1/14 au shoot et jamais Minnesota n’a réussi à marquer en contre-attaque pendant 24 minutes.

Le « guerrier » Valanciunas

Symbole de cette défense bien en place : Jonas Valanciunas. Le pivot a rendu une énorme copie avec 22 points et 23 rebonds (nouveau record en carrière) en 39 minutes. Il a notamment joué l’intégralité du dernier quart-temps (sauf 15 petites secondes), bien qu’il avait cinq fautes au compteur.

« J’y ai pensé, mais c’est vite parti de ma tête », s’amuse le coach quand on lui demande s’il a imaginé faire sortir son intérieur en dernier acte. Si bien que c’est l’ancien de Memphis lui-même qui a pris un temps-mort, pour souffler. « Je lui ai dit de s’asseoir pendant ces trois minutes et de repartir, car on avait un match à gagner », raconte Willie Green. « C’est un guerrier, il a été énorme pour nous. »

« Il a été monstrueux, tout simplement », ajoute Devonte’ Graham. « On l’a nourri car il a attiré la défense. Les rebonds parlent d’eux-mêmes. Il a fait un sacré match. »

Le Lituanien n’a pas non plus fait la différence à lui seul, puisqu’il a été parfaitement soutenu par Brandon Ingram, auteur de 27 points avec un 4/7 à 3-pts. En fin de rencontre, le All-Star a collé quatre shoots de suite pour écarter les Wolves. Tous à droite et à mi-distance.

« Quand je le vois partir à mi-distance, je suis confiant. Je ne vais même pas au rebond offensif », commente Jonas Valanciunas, qui en a gobé neuf. « Je sais que ça va rentrer. Ça rend mon boulot plus facile. »

Willie Green ne peut que se réjouir d’une pareille performance, surtout en l’absence de Zion Williamson. Car sans un Brandon Ingram de haut niveau, les Pelicans ont peu de chances d’exister. « Il a conclu la partie. On a besoin qu’il joue ainsi. Plus important encore, il trouve ses coéquipiers et prend des rebonds. Il assume ce rôle de leader. On a besoin qu’il continue sur cette voie. Je sais qu’il va le faire. »