Seth émerveille du monde

« C’est plutôt cool de se rapprocher du livre des records. » Sans le savoir sur le moment, Seth Curry a failli détrôner Joel Embiid, cette nuit à Oklahoma City, pour le plus grand nombre de points inscrits par un joueur des Sixers sur un quart-temps. En février, le pivot de Philadelphie avait planté 25 points à la défense des Blazers en 12 minutes.

Cette nuit, le frère de Stephen Curry s’est arrêté à 23 unités. « J’ai raté un tir ouvert dans ce premier quart-temps, je n’aurais pas dû le manquer », semble-t-il regretter après coup.

Ses coéquipiers lui pardonneront. L’arrière a été étincelant de réussite dans cette partie, qu’il a terminée avec un septième panier primé dans le corner, à une minute du terme, pour enterrer le Thunder.

« Ils étaient sur un gros ‘run’, on devait le stopper. Une fois qu’on a passé leur press, Tobias (Harris) m’a trouvé dans le corner, j’ai pris mon temps, poser mes appuis et shooté comme n’importe quel autre tir. L’un de ces tirs que l’on prend avec confiance, c’était un gros tir pour clore le match », décrit l’arrière qui a posé son index sur sa bouche pour faire taire la Chesapeake Energy Arena.

Sur l’ensemble de la partie, Seth Curry a inscrit 28 points (9/15 aux tirs, dont 7/10 de loin), complétés par 3 rebonds, 3 passes et un impact positif sur le score de 10 points.

« Ce n’était pas une série à la Steph »

« Franchement, il n’y avait rien de nouveau », formule-t-il au sujet de sa performance. « J’ai obtenu des bons tirs. Ce n’était pas comme si je dribblais 18 fois ou que je shootais à 12 mètres. Ce n’était pas une série à la Steph. J’ai juste obtenu des bons tirs. »

Le petit frère a effectivement shooté en majorité en situation de « catch-and-shoot » sans avoir à se créer son tir comme sait si bien le faire la superstar des Warriors. Le joueur des 76ers a ainsi profité de belles séquences de circulation de balle, commencée la plupart du temps avec l’attention portée sur Joel Embiid. Ce dernier, au poste, a fait l’objet de prises à deux et a su ressortir de bons ballons.

« Ils savaient qu’il était dedans, ils ont continué à l’alimenter et il a continué à rentrer ces tirs », se félicite Doc Rivers. « C’était vraiment bien. C’est une bonne chose que quand votre équipe le remarque, pas seulement le coaching staff sur le banc. Tout le monde l’a remarqué et je pense que Joel et Tobias, en particulier, ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour le mettre en bonne position de tir. »

Le coach des 76ers admet qu’une telle éruption de son shooteur, qui tourne à 20 points de moyenne depuis la reprise (avec… 76.5% d’adresse de loin !), n’était pas dans ses plans d’avant-match. Mais il a surtout apprécié le fait que ses coéquipiers réalisent rapidement qu’il était dans un grand soir. Il y voit là « le signe d’une bonne équipe ».