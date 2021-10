Guide de la saison NBA 2021/22 | Les principaux transferts de l’été

S’il y a eu un nombre important de changements parmi les coaches, pour cette saison, sur les parquets aussi et comme toujours en NBA, des joueurs ont changé de maillots durant l’été. Les signatures et transferts ont été moins impressionnants que certaines intersaisons mais il y a eu du lourd tout de même, avec notamment un ancien MVP.

C’est bien évidemment de Russell Westbrook (sacré en 2017) dont on parle, le profil le plus prestigieux parmi les joueurs qui évolueront cette saison sous des couleurs différentes par rapport au précédent exercice. L’ancien meneur d’Oklahoma City et de Houston fait partie de la grosse dizaine d’anciens All-Stars qui ont bougé durant l’intersaison, et un grand nombre d’entre eux sont désormais à Los Angeles, chez les Lakers.

L’autre transfert marquant, c’est celui de DeMar DeRozan aux Bulls dans un « sign-and-trade » organisé par les Spurs pour lui permettre de décrocher un gros contrat. L’échange entre Goran Dragic et Kyle Lowry a aussi marqué les esprits, même si les deux meneurs de jeu ont désormais dépassé les 35 ans, et sont plutôt en fin de carrière.

Pour la préparation de la saison, la NBA a listé les changements d’équipe, mais tous ne sont bien entendu pas essentiels. Parmi plus de cent mouvements, nous n’avons conservé que les plus importants, classés par poste.

Meneurs de jeu

Lonzo Ball – Chicago Bulls

Patrick Beverley – Minnesota Timberwolves

Eric Bledsoe – LA Clippers

Alex Caruso – Chicago Bulls

Spencer Dinwiddie – Washington Wizards

Devonte’ Graham – New Orleans Pelicans

George Hill – Milwaukee Bucks

Aaron Holiday – Washington Wizards

Patty Mills – Brooklyn Nets

Frank Ntilikina – Dallas Mavericks

Elfrid Payton – Phoenix Suns

Ricky Rubio – Cleveland Cavaliers

Tomas Satoransky – New Orleans Pelicans

Dennis Schröder – Boston Celtics



Extérieurs

Grayson Allen – Milwaukee Bucks

Trevor Ariza – Los Angeles Lakers

Kent Bazemore – Los Angeles Lakers

Kentavious Caldwell-Pope – Washington Wizards

Torrey Craig – Indiana Pacers

Wayne Ellington – Los Angeles Lakers

Bryn Forbes – San Antonio Spurs

Evan Fournier – New York Knicks

Rodney Hood – Milwaukee Bucks

Malik Monk – Los Angeles Lakers

Kendrick Nunn – Los Angeles Lakers

Kelly Oubre Jr. – Charlotte Hornets

Otto Porter Jr. – Golden State Warriors

Josh Richardson – Boston Celtics

Garrett Temple – New Orleans Pelicans

Justise Winslow – LA Clippers

Intérieurs

Precious Achiuwa – Toronto Raptors

Steven Adams – Memphis Grizzlies

Nemanja Bjelica – Golden State Warriors

Derrick Favors – Oklahoma City Thunder

Rudy Gay – Utah Jazz

Jeff Green – Denver Nuggets

Montrezl Harrell – Washington Wizards

Juancho Hernangomez – Boston Celtics

Derrick Jones Jr. – Chicago Bulls

Enes Kanter – Boston Celtics

Kyle Kuzma – Washington Wizards

Lauri Markkanen – Cleveland Cavaliers

JaVale McGee – Phoenix Suns

Markieff Morris – Miami Heat

Larry Nance. Jr. – Portland Trail Blazers

Kelly Olynyk – Detroit Pistons

Eric Paschall – Utah Jazz

Daniel Theis – Houston Rockets

Tristan Thompson – Sacramento Kings

P.J. Tucker – Miami Heat

Jonas Valanciunas – New Orleans Pelicans

Hassan Whiteside – Utah Jazz

Thaddeus Young – San Antonio Spurs