Pour Tyrese Haliburton, les Kings ne sont vraiment pas loin des playoffs

Auteur d’une très bonne saison rookie, Tyrese Haliburton a surpris beaucoup de monde en tournant à 13 points et 5 passes de moyenne pour son premier tour de piste. Les Kings ont donc fort logiquement activé la troisième année du contrat rookie de leur meneur/arrière qui se montre ambitieux pour sa deuxième rentrée NBA.

Selon lui, ses Kings ne sont pas si loin que ça des playoffs. L’année passée, ils ont manqué le « play-in » d’un rien, si ce n’est des blessures au plus mauvais moment.

« La grande majorité des fans est plus focalisée sur les deux ou trois meilleures équipes de chaque conférence. Mais il y a beaucoup de choses qui nous ont bousculé en fin de saison », assure Tyrese Haliburton dans The Bleacher Report. « On a perdu ce match contre San Antonio chez nous qui nous aurait bien placé pour jouer le play-in. Je me suis blessé [avant ce match], puis HB s’est blessé et Fox a attrapé le Covid. Et la saison d’avant, ils étaient en bonne posture également et la saison a été interrompue et tout était parti de travers dans la « bulle ». »

Oui mais voilà, ça fait bel et bien quinze ans que les Kings courent après une qualification en playoffs. À vrai dire, Sacramento est la franchise qui détient la plus longue série noire de la Ligue à l’heure actuelle, et pourrait bien être seule dans ce classement des cancres si cette série ne prenait pas fin en avril prochain…

« On veut simplement gagner. On a beaucoup de gars avec le même état d’esprit. On a connu différents parcours mais on veut gagner. L’Ouest a toujours été comme ça. Il y a un groupe d’équipes qui sont des favoris évidents aux playoffs et puis après ça, tout le monde peut se jeter dans la bataille. Tous les matchs comptent en NBA, mais surtout dans la conférence Ouest. Je pense qu’on comprend ça, qu’on a ce sentiment d’urgence. Les gars comprennent cet état de faits. »

Associé à De’Aaron Fox la saison passée, Tyrese Haliburton a laissé entrevoir de belles promesses avec sa capacité de création et de percussion, associée à la vitesse et le scoring de son aîné. Cette année, le jeune duo va se transformer en trio avec l’arrivée très prometteuse de Davion Mitchell. Mais pas seulement…

« C’est sûr, je pense qu’on va avoir beaucoup de rotations avec trois arrières. Car, derrière moi, Fox et Davion, on a encore Buddy et TD [Terence Davis]. On peut avoir beaucoup de rotations différentes. Offensivement, ça va nous aider à créer des espaces et jouer avec beaucoup de porteurs de ballons différents. Mais défensivement, si on joue avec beaucoup d’arrières, on s’est dit qu’il fallait qu’on soit très fort. On doit obtenir des possessions supplémentaires au rebond, parce qu’on sera plus petit la plupart du temps. »

Avec le « small ball » qui gagne du terrain chaque saison, les Kings pourraient être armés pour une belle saison si ce trident trouve ses repères. Pour Tyrese Haliburton, il n’y a en tout cas pas le moindre souci dans le partage des responsabilités dans cette traction arrière avec De’Aaron Fox. Le plus important reste d’accrocher les playoffs.

« Il faut simplement être authentique dans ce qu’on dit et dans ce qu’on ressent. On a le même état d’esprit quand il s’agit de gagner et de vouloir les bonnes choses. On est similaire en ce sens. Il parle simplement moins que moi. Ma voix est plus souvent entendue mais simplement parce que c’est un gars qui parle peu. Il mène l’équipe plutôt par l’exemple que par la voix, même s’il a bien progressé dans ce domaine depuis l’an passé. On dit tous les deux ce qu’on ressent et ce n’est pas pour se marcher les uns sur les autres. On est d’accord la majorité du temps. »