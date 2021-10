Dennis Smith Jr. conservé par Portland

S’il a, certes, perdu le fil de sa carrière depuis deux ans, Dennis Smith Jr. n’est encore âgé que de 23 ans et son dernier passage chez les Pistons, long d’une vingtaine de rencontres (pour 7.3 points, 2.7 rebonds et 3.7 passes de moyenne, entre février et avril, à 42% aux tirs, 35% à 3-points et en 20 minutes de jeu), a démontré qu’il n’était pas complètement terminé pour le haut niveau.

C’est sans doute pour cette raison, ainsi que pour ses performances en quatre rencontres de présaison (11.0 points, 2.8 rebonds, 5.0 passes et 1.5 interception de moyenne, en 24 minutes de jeu et à 46% aux tirs), que les dirigeants des Blazers ont décidé de conserver le 9e choix de la Draft 2017 dans leur effectif. Malgré la concurrence de joueurs confirmés comme Quinn Cook, Marquese Chriss ou encore Patrick Patterson.

Derrière Damian Lillard et Anfernee Simons au poste 1, Dennis Smith Jr. tentera donc de se relancer à Portland, sous les ordres d’un Chauncey Billups qui le connaît sur le bout des doigts. Reste à espérer que l’ancienne pépite des Mavericks soit enfin épargnée par les blessures, elle qui a dû se faire opérer du genou gauche au printemps dernier.

À noter que, même si les Blazers disposent d’une 15e et dernière place dans leur roster, en plus de Dennis Smith Jr, il n’est pour le moment pas prévu qu’elle soit utilisée pour recruter un autre joueur.