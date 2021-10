Vingt-cinquième choix de la Draft 2020, Immanuel Quickley a été l’une des révélations du côté de New York la saison dernière, avec son jeu incisif, sa vision et son culot. Pour passer à la vitesse supérieure, le « front office » new-yorkais a toutefois estimé que les postes 1 et 2 devaient être renforcés. C’est ainsi que Kemba Walker a retrouvé sa ville natale, arrivant en compagnie d’Evan Fournier pour compenser le départ de Reggie Bullock.

Arrière polyvalent, Immanuel Quickley va une nouvelle fois devoir tirer son épingle du jeu alors que Kemba Walker et Derrick Rose sont devant lui pour la rotation du poste 1, et qu’il faudra aussi batailler pour gagner des minutes sur le poste 2 aux côtés de RJ Barrett, Evan Fournier, Alec Burks mais aussi Quentin Grimes.

Un joker de luxe potentiel sur les deux postes

Comme pour son entrée en matière en NBA, l’ancien pensionnaire de Kentucky va tout faire pour relever le défi, en alternant selon les besoins entre les deux postes arrières.

« J’ai l’impression d’être d’abord un joueur de basket. Qu’il s’agisse de jouer au poste 1 ou sans ballon, d’être capable de scorer, de faciliter et d’aider les autres à scorer, j’ai l’impression que c’est ce que je fais de mieux : être polyvalent », a-t-il lancé. « C’est le jeu NBA. Vous regardez les joueurs comme quand Kyle Lowry et Fred VanVleet jouaient ensemble à Toronto. Deux joueurs qui évoluent ensemble sans cette étiquette de meneur et arrière ».

Pour Tom Thibodeau, cette capacité à être efficace sur les deux postes, peu importe ce qu’on lui demande, est la principale force d’Immanuel Quickley.

Le coach des Knicks pourrait ainsi l’insérer au poste 1 si Derrick Rose ou Kemba Walker, vétérans qui ont été sujets aux blessures, éprouvent le besoin de se reposer en cours de route, ou au poste 2, avec moins de responsabilités dans l’organisation du jeu mais davantage sur la finition. Le tout avec la même efficacité.

Trouver les meilleures compatibilités

« Sa grande valeur ajoutée, c’est qu’il peut jouer avec Derrick et Alec. Le meneur de jeu est vraiment interchangeable avec ces gars. Ils se déplacent avec la balle et créent aussi très bien pour les autres. Donc, souvent, Quickley va porter le ballon. D’autres fois, Derrick le fera. Alec pourrait le porter aussi pour générer des « main à main », où nous allons bouger tout autour ».

Plus qu’une question de poste, Tom Thibodeau tranchera en fonction des forces, faiblesses et compatibilités de chacun. Ce sera à Immanuel Quickley de s’y trouver une place.

« On connaît les choses qu’il fait bien », a rappelé « Thibs ». « Quand vous regardez notre ligue maintenant, je dirais que la définition d’un meneur de jeu a changé. Nous voyons beaucoup plus de meneurs-scoreurs, nous voyons des meneurs de jeu spécialistes du pick-and-roll, mais aussi des meneurs puissants qui descendent dans la peinture créent pour les autres. Donc, il faut jouer sur ses forces et masquer ses faiblesses ».