Les Blazers conservent Nassir Little jusqu’en 2023

Auteur de deux premières années très discrètes dans la ligue (4.1 points et 2.5 rebonds de moyenne, en 96 matchs), Nassir Little aura encore deux saisons pour s’imposer chez les Blazers.

Comme annoncé par ESPN, ses dirigeants ont effectivement décidé d’exercer la « team option » (4.2 millions de dollars) qui figurait sur le contrat rookie de l’ailier de 21 ans, pour l’exercice 2022/23.

En clair, Nassir Little sera lié (au minimum) à Portland jusqu’à l’été 2023, avant d’être prolongé ou de devenir free agent (protégé ou pas) et il tentera de devenir un élément incontournable de la rotation de Chauncey Billups, le successeur de Terry Stotts, avec qui le 25e choix de la Draft 2019 affichait un temps de jeu moyen de 13 minutes. La faute à des pépins physiques et à un manque d’impact offensif.

Mais, à en croire les premières indications qui ressortent du « training camp » des Blazers, Nassir Little serait bien parti pour s’imposer comme un membre important de la « second unit » de la franchise de l’Oregon.