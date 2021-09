Matisse Thybulle prend la défense de Ben Simmons

Invité du podcast du jeune retraité JJ Redick, Matisse Thybulle a évidemment été interrogé sur le feuilleton Ben Simmons, dont il partage à la fois le même maillot mais aussi la même nationalité. Médaillé de bronze à Tokyo, le jeune défenseur des Sixers ne comprend pas pourquoi certains se sont acharnés sur son coéquipier, au point d’en faire le bouc-émissaire après l’élimination en playoffs. A la question de savoir si on a essayé de lui « faire porter le chapeau » de cette élimination, voici ce que répond Thybulle.

« Oui… et il y a tellement à dire… Concernant le point que vous soulevez, à savoir qu’on lui a fait porter le chapeau, vous me demandez si j’ai été hué ou si les gens m’en ont voulu. J’ai fait la faute qui nous a fait perdre le dernier match, et je n’ai reçu quasiment aucune critique » rappelle-t-il. « Il y en a eu un peu sur Twitter, mais la haine contre Ben était bien plus importante. Je nous fais perdre le match, et donc la série, et personne n’en a vraiment parlé. Ils voulaient tous causer de Ben qui n’est pas allé au dunk, et a préféré me faire une passe, plutôt que de ma faute. »

Le « ils » vise notamment Doc Rivers et Joel Embiid et selon Thybulle, les torts sont partagés dans ce bras de fer.

« Savoir qui a commencé ou qui aggrave la situation n’a pas vraiment d’importance vu où l’on en est aujourd’hui »

« Je pense que les deux parties ont un rôle important dans cette situation. Aucun des deux camps ne s’est vraiment aidé dans cette histoire. Au final, savoir qui a commencé ou qui aggrave la situation n’a pas vraiment d’importance vu où l’on en est aujourd’hui. Sur le plan humain, en tant que coéquipier et en tant qu’ami, on déteste voir des gens se retrouver dans cette situation si abondamment couverte par les médias. Parce que les gens perdent de vue l’aspect humain des sportifs, surtout à cette époque où nous sommes considérés comme une marchandise. Je ne sais même pas comment les gens nous considèrent, mais ce n’est pas comme des humains. Sur le plan personnel, je compatis vraiment avec lui parce ce qui lui arrive est nul pour n’importe qui« .

Pour Redick, qui ne partage pas totalement cette analyse, Simmons fait partie de ces joueurs à qui on ne pardonne rien parce qu’il a été numéro 1 de la Draft, parce qu’il est un « max player », et au final, on pointera toujours du doigt ce qu’il est incapable de faire, plutôt que ses qualités exceptionnelles en défense ou dans la vision du jeu.