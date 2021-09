Sans fermer la porte à d’autres transferts, le GM des Wizards veut voir son effectif actuel à l’œuvre

En plus de perdre Russell Westbrook, les Wizards ont vu arriver Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Spencer Dinwiddie et Aaron Holiday dans la capitale cet été.

Des recrues intéressantes et qui permettent à l’effectif d’être plus complet sur le papier. Comme la franchise a été active sur le marché, a-t-elle encore envie de faire quelques retouches d’ici le début de saison ?

« Bien sûr, on garde toujours un œil sur le futur », annonce le GM Tommy Sheppard. « Avec autant de vétérans, ça donne de la flexibilité. Mais je voudrais voir nos joueurs évoluer ensemble et construire un groupe. »

Pour appuyer sa démonstration, le dirigeant prend l’exemple de la saison dernière où les Wizards ont terminé très fort. Ils avaient, selon lui, besoin de temps pour se trouver et il a déjà annoncé que le début de saison serait capital, pour éviter de se mettre en difficulté comme en 2020/2021.

« Je pense que l’alchimie est importante, et on l’a montré la saison passée, en seconde partie de saison. Ça donne de l’espoir : on peut réunir des nouveaux joueurs ensemble et ça peut fonctionner. Et Daniel Gafford, récupéré à la trade deadline, a été énorme dans les 23 matches qu’il a joués pour nous. »

Surtout que c’est un coach débutant, Wes Unseld Jr, qui est désormais chargé de cette mission.