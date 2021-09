Aux Wizards, Deni Avdija devrait logiquement débuter sur le banc

Le GM des Wizards Tommy Sheppard a rapidement évoqué la très probable hiérarchie de l’effectif de Washington sous la direction de Wes Unseld Jr, à commencer par Deni Avdija et Rui Hachimura, les deux grands espoirs de la franchise, sélectionnés au premier tour des Drafts 2019 et 2020.

Si Rui Hachimura devrait poursuivre dans le cinq majeur au poste 4, le sophomore israélien devrait quant à lui débuter sur le banc, afin de reprendre ses marques suite à une blessure qui a prématurément mis fin à sa saison dernière.

Reculer pour mieux sauter ?

L’idée est donc qu’il retrouve de la confiance et qu’il reprenne ses marques dans un effectif qui a évolué par rapport à la saison passée. Kentavious Caldwell-Pope, Davis Bertans et Kyle Kuzma peuvent prétendre à une place de titulaire.

« Je ne vois pas le rôle de Rui changer. Il est titulaire depuis son année rookie », a rappelé Tommy Sheppard. « Je crois que pour Deni, ça lui donne un peu plus de confiance, de sortir du banc. Dans ce deuxième groupe, il pourrait être un créateur secondaire. Il peut faire beaucoup plus de choses qu’il n’était pas capable de faire dans le cinq majeur l’an dernier. Mais aucun rôle n’est défini. Clairement, s’il le mérite, il aura plus de minutes ».

L’objectif est aussi de présenter une équipe plus mature et plus ambitieuse sur le terrain et d’éviter le début de saison catastrophique de 2020/21.

« Comme vous l’avez vu ces cinq dernières années, nous avons commencé la saison au fond du trou, que ce soit à cause de blessures ou parce que nous n’arrivions pas à terminer les matchs. Nous voulons prendre un bon départ cette saison. Nous voulons que la confiance s’installe, et cela vaut pour tous les joueurs de cette équipe, pas seulement Deni et Rui. Je pense que ces gars-là seront capables d’apporter une contribution importante à notre équipe la saison prochaine. Rui l’a fait pendant deux ans et Deni était sur la bonne voie. Cette blessure l’a vraiment stoppé », a-t-il ajouté.