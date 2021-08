Julius Randle apprécie la stabilité trouvée à New York

Stabilité et New York n’ont jamais été synonymes, mais ça semble désormais être le cas pour Julius Randle.

Car alors qu’il rentrait dans sa dernière année de contrat, le MIP, qui a aussi été All-Star et membre de la All-NBA Second Team, a été récompensé par une prolongation de contrat de 117 millions de dollars jusqu’en 2026 !

Cette extension a été officialisée aujourd’hui, ESPN donnant les détails de l’accord, avec 106.4 millions de dollars garantis, et 10.6 millions de dollars en bonus (All-Star, qualification en playoffs, All-Defensive Teams…).

« L’argent, c’est une chose mais, pour moi, il s’agissait davantage de la situation, de mon bonheur, de l’aspect sportif, de ma famille. Trouver de la stabilité, être à New York et surtout continuer de construire tout ça », explique-t-il par visioconférence. « Quand j’ai signé il y a deux ans, c’était ma vision, de pouvoir signer ici sur le long terme, de construire quelque chose de zéro, et c’est ce qu’on fait ensemble. Il n’y avait pas d’hésitation. »

« Il y a la sécurité mais j’adore surtout simplement être un Knick. Je ne pense pas qu’il y ait un meilleur endroit pour gagner, et pour remporter un titre qu’ici »

Julius Randle aurait pu espérer toucher davantage d’argent en devenant « free agent » l’été prochain, au terme d’une saison du niveau de la précédente, mais il voulait vraiment s’inscrire dans le projet de New York.

« Il y a la sécurité mais j’adore surtout simplement être un Knick. Je ne pense pas qu’il y ait un meilleur endroit pour gagner, et pour remporter un titre qu’ici. Je veux faire partie de ça et je pense que je peux aider à le réaliser. En signant cette extension, j’avais le sentiment que ça allait aider Leon (Rose, le président) et les autres dirigeants à récupérer d’autres pièces et à continuer de construire l’équipe pour y parvenir. »

Avec les prolongations de Nerlens Noel, Derrick Rose, Alec Burks et Taj Gibson, plus les arrivées de Kemba Walker et Evan Fournier, New York compte bien confirmer sa belle saison. Comme Julius Randle…

« Les gens qui disent ça (que sa dernière saison était un exercice en surrégime, et qu’il ne peut que régresser), évidemment, ils ne savent rien de moi. Parce que si vous regardez ma carrière, ou mon jeu, chaque année, j’ai progressé. Ça traduit juste mon état d’esprit et qui je suis en tant que joueur », assure-t-il ainsi.