Yves Pons invité au training camp des Grizzlies

Bonne nouvelle pour Yves Pons qui a signé un contrat « Exhibit 10 » avec Memphis dès les premiers jours de la Summer League.

A travers cet engagement, l’ex-ailier de Tennessee, pressenti pour décrocher un « two-way contract » avec les Grizzlies, aura ainsi l’occasion de participer au training camp de la franchise, en septembre prochain, en vue de la préparation de la saison 2021/2022, pour tenter d’y faire sa place.

Dans le même temps, toujours avec Memphis, l’ailier Romeo Weems a également signé un contrat « Exhibit 10 ».

