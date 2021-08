Spencer Dinwiddie va rejoindre les Wizards

On ne sait pas encore comment Spencer Dinwiddie va rejoindre Washington puisqu’il pourrait s’agir d’un « sign-and-trade », mais selon ESPN, il va s’engager pour un contrat de 60 millions de dollars sur trois ans. Une grosse pioche des Wizards qui n’étaient pas les seuls sur le dossier, et qui ont déjà trouvé le remplaçant de Russell Westbrook, transféré aux Lakers.

Doublure de Kyrie Irving et James Harden aux Nets, Dinwiddie s’était révélé sous la coupe de Kenny Atkinson, efficace aussi bien comme titulaire que 6e homme. Barré par le montage du « Big Three » à Brooklyn, mais aussi et surtout victime d’une rupture partielle d’un ligament du genou, il arrive dans une équipe qui vient de recruter Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell.

Reste à savoir si c’est suffisant pour convaincre Bradley Beal de rester dans la capitale.