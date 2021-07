Dallas, New York et Miami vont tenter de signer Kawhi Leonard

Opéré d’une rupture partielle d’un ligament croisé du genou, Kawhi Leonard ne rejouera pas avant 2022. Une indisponibilité longue durée qui ne va rien changer à ses plans, et il devrait donc faire une croix sur sa « player option » pour tester le marché, et ainsi aller chercher un nouveau contrat sur plusieurs saisons.

Évidemment, côté Clippers, on ne veut surtout pas le perdre, et Steve Ballmer sortira son chéquier pour lui offrir un contrat maximum. Sauf qu’il aura de la concurrence, et selon Marc Stein, les Clippers sont assez anxieux. D’autant que les postulants sont ambitieux et prestigieux. Les plus agressifs seraient les Mavericks qui sont tombés deux années de suite face aux Clippers. Mark Cuban est un spécialiste des gros coups, et il veut trouver cette superstar qui permettra à Luka Doncic de souffler un peu, mais aussi d’aller plus loin en playoffs.

Autres franchises intéressées : le Heat et les Knicks ! Même s’ils ont raflé le titre, les Bucks avaient montré quelques signes de faiblesse, et la course sera encore très ouverte la saison passée. Miami a donc les arguments pour arracher Kawhi Leonard. D’abord avec une très belle enveloppe puisqu’ils peuvent se séparer des gros salaires de Goran Dragic et d’Andre Iguodala (35 millions de dollars à eux deux), ou via un sign-and-trade en proposant un « package » autour de Tyler Herro par exemple.

Côté New York, les finances sont aussi dans le vert, et la franchise de « Big Apple » souhaite consacrer son enveloppe sur un très bon meneur de jeu, ou pourquoi pas un ailier puisque ça reste l’un des points faibles de l’équipe. Vu les qualités défensives de Kawhi Leonard, il serait parfait dans le basket de Tom Thibodeau.