Equipe de France : les coulisses du France – Espagne à Paris

Après le Media Day, le stage béarnais traditionnel à la Villa Navarre, et le déplacement à Malaga, la Fédération nous offre un nouveau reportage dans les coulisses des Bleus. Cette fois-ci, on découvre l’envers du décor du deuxième France – Espagne, à l’Accor Arena.

On y retrouve Vincent Collet en plein discours d’avant-match. Le sélectionneur insiste sur la progression du groupe, plus que la victoire finale. Il a bien fait car il n’y aura pas eu de revanche à l’Accor Arena parisienne…

« L’objectif, c’est de faire un peu mieux. Je ne vous parle même pas de gagner mais de faire mieux qu’hier. Il faut gommer certaines des petites choses qu’on n’a pas bien fait. Ce qu’on a fait jusqu’à maintenant, c’est une promesse, mais il faut maintenant la faire grandir pour que ça devienne quelque chose de fort. Demain, c’est le deuxième pas et il faut que ce soit un pas en avant. Ce n’est pas possible de faire un pas en arrière. Faut qu’on fasse mieux ! »

« Mais on n’y va pas pour faire une bonne campagne, on y va pour faire ce qu’on n’a jamais réussi pour l’instant »

Comme le veut la tradition, les joueuses et les joueurs de l’Equipe de France ont eu droit à leur remise de maillots, avec un joli croisement de genres : pour les filles, c’est Boris Diaw qui s’y est collé alors que pour les garçons, c’est la néo-retraitée Céline Dumerc qui a accepté la mission, reçue pour l’occasion par les chants des « rookies » pour son anniversaire.

« Notre performance, elle dépend de deux facteurs », reprend quant à lui Vincent Collet. « Il y en a un qui est déjà là, c’est notre potentiel. Le potentiel, il est pour moi un peu plus élevé que ce qu’on avait en 2019. Malgré tout, ce n’est pas le potentiel qui va faire la performance. Le potentiel est multiplié par notre comportement. C’est sur le comportement qu’on peut agir pour faire grandir la performance. »

Outre la première sélection de Petr Cornelie, bien chambré sur sa glissade face à Sergio Rodriguez, et la première journée bien chargée de Nicolas Batum à son arrivée au pays, ce nouvel épisode de « All Access » donne la part belle à la mise en place tactique et mentale avant des JO qui seront forcément particuliers, vu les circonstances.

« On n’a pas baissé pavillon et ça c’est important », conclut Vincent Collet après la défaite parisienne. « Notre mentalité est la chose qu’on peut construire dès maintenant. On ne peut pas attendre le 25 juillet pour ça. Le reste va progresser de jour en jour. On est en chemin. Je suis plutôt satisfait de ce que vous avez fait depuis le début. Mais bien sûr, il ne faut pas s’arrêter là ! On mesure que c’est suffisant pour faire une bonne campagne. Mais on n’y va pas pour faire une bonne campagne, on y va pour faire ce qu’on n’a jamais réussi pour l’instant. C’est devant nous. On est en chemin. Let’s go !! »