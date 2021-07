Des débuts réussis pour Matisse Thybulle avec le maillot des « Boomers »

Opposés aux vice-champions du monde en titre, les Australiens ont remercié leur leader Patty Mills, auteur d’un « buzzer beater » pour l’emporter 87-84 face à l’Argentine. En plus de l’inoxydable shooteur et du très précieux Joe Ingles (16 points), les « Boomers » s’en sont remis au novice Matisse Thybulle.

Un profil qui manquait selon le sélectionneur

Très inspiré pour ses débuts, l’ailier des Sixers apporte quelque chose de nouveau, d’après le coach Brian Goorjan pour The Canberra Times « Si vous regardez nos performances aux derniers JO et aux derniers championnats du monde (ndlr : 4e lors de ces deux dernières compétitions), vous allez remarquer qu’il nous manquait un élément. »

Fidèle à sa réputation qui lui a valu une sélection dans la deuxième All-Defensive Team, Matisse Thybulle s’est distingué par sa défense, symbolisée par ses 4 interceptions et 3 contres. Mais en plus de se montrer à l’aise dans sa propre moitié de terrain, il a marqué 15 points (6/9 au tir dont un parfait 3/3 de loin) en 24 minutes.

Une très bonne copie, qui a beaucoup plus à son sélectionneur. « Il a été bon sur les changements défensifs, au contre mais aussi offensivement avec ses trois shoots à 3-points. Vous pouvez voir qu’il est à l’aise avec nous. C’est un profil que nous n’avions pas auparavant et c’est un énorme ajout pour nous. Sa performance lui donne de la confiance avant les JO de Tokyo » explique ainsi le technicien.

Appelé à prendre la relève des cadres ?

Une bonne nouvelle pour ses coéquipiers australiens, tels Patty Mills (32 ans) ou Joe Ingles (33 ans), qui vont peut-être disputer leurs dernières olympiades avant de passer le flambeau à leurs successeurs.

Certes, Ben Simmons ne portera pas le maillot de la sélection en raison d’un été studieux mais son coéquipier des Sixers et même Dante Exum, qui n’a « que » 25 ans, seront du voyage à Tokyo. « Il n’a jamais joué avec ces joueurs-là avant » rappelle Patty Mills pour The Australian, en parlant de Matisse Thybulle. « C’est excitant pour lui et Dante car ça ne fait que trois jours qu’ils jouent avec de nouveaux coéquipiers et un nouveau staff. »

Et comme lors de la bulle d’Orlando, sa chaine YouTube comportera quelques vidéos de sa vie chez les Boomers avec une première déjà disponible au sujet de ses premiers pas en tant qu’international.