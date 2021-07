Cameron Payne ne se voyait pas en Finals NBA dès cette année

Grâce à une séduisante « bulle », Cameron Payne avait saisi peut-être sa dernière chance en NBA. L’intéressé le savait mais ne se doutait pas revenir de la sorte sur le devant de la scène car le voilà désormais en Finals NBA. Une consécration pour celui qui a galéré pendant de nombreuses années à se faire une place dans la ligue.

Un bonheur qu’il partage avec sa première supportrice : sa mère.

« Concernant ma mère, elle a vu ce que j’ai traversé. » commence Cameron Payne en conférence de presse. « Elle est tellement contente pour moi car elle a vu tout ce que j’ai fait. Elle sait que ça n’a pas été un chemin facile. Elle m’a vu pleurer sur un lit d’hôpital pensant que tout était terminé. Alors avec tout ce qui m’arrive en ce moment, c’est comme un rêve qui devient réalité. Elle est aussi contente que moi. »

« Je ne pensais pas que ça allait m’emmener en Finals. Je nous pensais capables d’accrocher les playoffs mais les Finals NBA ? Pas du tout. C’est complétement fou »

Pour se remettre d’aplomb et ne plus végéter entre la G-League et la Chine, Cameron Payne s’est ressourcé à Memphis pour bosser sur son jeu. « Je suis revenu au bercail, c’était un peu comme un recommencement. Beaucoup de gars vont à Miami ou Los Angeles pour s’entrainer avec d’autres joueurs mais parfois tu as besoin de revenir aux sources, là où tout a commencé. C’est ce que j’ai fait. »

Sur les terres du « Grint & Grind », le meneur va s’imprégner de cette culture pour adopter une réelle éthique de travail qui lui permet aujourd’hui de jouer les doublures de Chris Paul. « J’ai travaillé avec Coach Shabazz qui est quelqu’un de très réputé à Memphis… Je voulais rentrer à Memphis pour retrouver ce côté « Grint & Grind » que j’avais perdu dans mon jeu. Cette culture du « Grint & Grind » est vraiment propre à Memphis. »

Désormais, Cameron Payne fait plus que répondre aux attentes car lui même ne s’attendait pas à un tel parcours en playoffs. « Honnêtement je ne pensais pas jouer les Finals NBA dès cette année. Quand j’ai signé, je voulais juste avoir du temps de jeu dans la bulle pour intégrer une équipe cette saison » explique-t-il. « J’ai très bien joué dans la bulle mais je ne pensais pas que ça allait m’emmener en Finals. Je nous pensais capables d’accrocher les playoffs mais les Finals NBA ? Pas du tout. C’est complétement fou. Donc j’ai bossé, prié et je vais continuer à faire la même chose. J’espère qu’on arrivera au sommet. »