Rick Carlisle : « Les fans de basket dans l’Indiana veulent voir du jeu dur et altruiste »

On l’attendait à Boston, mais c’est finalement à Indiana que Rick Carlisle a décidé de rebondir après sa démission surprise des Mavericks. Un retour aux sources pour lui puisqu’il avait déjà coaché les Pacers dans le passé. « Ma connaissance de la franchise est un plus pour moi » a-t-il reconnu dans l’IndyStar. « Quand on vous demande de revenir une 3e fois au même endroit, c’est spécial. »

C’est effectivement son 3e passage dans la franchise puisqu’il avait d’abord été assistant de Larry Bird de 1997 à 2000, puis « head coach » de 2003 à 2007. La bonne nouvelle, c’est que le noyau dur est sous contrat, et il manque juste une identité à trouver, et un peu de chance, pour que les Pacers se rapprochent du Top 4 de leur conférence. « C’est toujours une question de personnes. La tactique est importante dans un match, mais ce n’est pas l’essence du sport. C’est pour cette raison que souder l’équipe et convaincre les gars de faire les sacrifices pour réussir font partie des plus grands défis. »

Après quelques coups de fil passés avec ses nouveaux joueurs, il sait déjà que le groupe sera réceptif. « J’ai eu des discussions pertinentes et constructives sur la situation » poursuit-il. « J’aime le ton. J’aime la façon dont ces gars parlent. Cela donne l’impression d’un groupe qui est prêt à faire des sacrifices. »

Et qui dit sacrifice, dit le plus souvent défense. Avec Nate Bjorkgren aux commandes, les Pacers étaient passés de la 3e à 25e défense de la NBA ! Certes, les coéquipiers de Domantas Sabonis ont produit du jeu, avec la 6e attaque de la NBA, mais on ne peut pas espérer aller loin avec la 25e défense. « S’améliorer en défense est une manière évidente de progresser. Les fans de basket dans l’Indiana veulent voir du jeu dur et altruiste. La meilleure façon pour une équipe de s’améliorer rapidement est la défense. C’est le moyen numéro 1. »