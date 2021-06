Chris Paul et Devin Booker, du bonheur à partager

Au buzzer, et après quelques accolades avec leurs coéquipiers, et un passage devant les caméras, Chris Paul et Devin Booker sont allés dans les tribunes de la Ball Arena. Non pas pour s’expliquer avec quelques spectateurs, mais pour partager leur joie avec leurs familles respectives. Pour le meneur, c’était sa maman qui avait fait le déplacement, tandis que l’arrière a enlacé sa sœur, assise à côté de son frère et de sa mère.

« C’est une incroyable sensation » avoue ainsi Devin Booker dans l’Arizona Republic. « Je dis toujours aux gens que c’est ma raison d’être. C’est la raison pour laquelle je fais ce sport : pour voir de l’excitation sur le visage de ma sœur, sur le visage de ma mère et sur celui de mon frère. Nous avons traversé beaucoup de choses sur le plan familial et ils aiment me voir réussir. Chaque fois que je peux faire naître un sourire sur leur visage, il n’y a pas de sentiment comparable. C’est ce qui me fait avancer. »

Chris Paul est aussi heureux de voir ce bonheur familial. « Voir son frère ici, je crois que sa mère et sa sœur étaient là également. Le match d’avant, c’était son père… Comme ma famille, ils sont là depuis le début et pendant tout ce parcours. Ils ont vu le travail de Book, année après année, et ils voient que ça paie, et je suis heureux pour lui. »

« C’est juste mortel de voir que tout s’assemble depuis le transfert »

Le bonheur de Chris Paul est visible sur et en dehors du terrain. On l’a déjà écrit : à Phoenix, il a retrouvé des dirigeants et un coach qu’il connaissait depuis longtemps. Mais il a aussi trouvé un disciple en Devin Booker, et il ne pouvait rêver mieux pour la dernière partie de sa carrière.

« Je le dis tout le temps, s’il y a bien quelque chose que je connais, c’est le basket. Quand j’ai vu que j’avais l’opportunité de venir à Phoenix, je savais ce qu’on serait capable de faire car je connais Book, et son énergie et sa manière d’être compétitif. C’est juste mortel de voir que tout s’assemble depuis le transfert. Au lendemain de mon transfert, on était déjà à la salle pour s’entraîner ensemble. Je pense que ça en dit long sur les raisons de notre parcours actuel, et c’est la confiance. »