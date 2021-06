Les Pacers se séparent de Nate Bjorkgren

Les rumeurs étaient donc vraies. Annoncé sur la sellette depuis un mois, Nate Bjorkgren a finalement été démis de ses fonctions par les Pacers. ESPN nous apprend ainsi que la franchise de l’Indiana a enfin tablé sur le sort de son coach, qui a été informé de la décision de ses dirigeants dans la matinée.

Et ce licenciement n’est donc pas tant une surprise que ça, Nate Bjorkgren ayant eu du mal à se faire accepter par ses joueurs au fur et à mesure de l’année. Malgré des méthodes censées moderniser le jeu de tout un groupe, particulièrement handicapé par les blessures au fil de cet exercice 2020/21.

Arrivé sur le banc d’Indianapolis en octobre 2020, pour remplacer Nate McMillan, l’ancien assistant de Nick Nurse chez les Raptors a ensuite progressivement perdu le contrôle de son vestiaire. Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon, Caris LeVert et consorts ayant, en prime, raté les playoffs pour la première fois depuis 2015, à la suite du « play-in » de fin de saison.

Désormais, les Pacers vont ainsi se mettre en quête d’un nouvel entraîneur, « plus expérimenté » et « plus chevronné » en NBA, comme le précise ESPN. Des critères auxquels ne répond pas Nate Bjorkgren, certes champion en 2019 avec Toronto, mais qui vivait dans l’Indiana sa première expérience en tant que coach principal, sur un banc NBA.

Et après les Celtics, les Blazers et le Magic, c’est donc une quatrième équipe qui doit trouver un tout nouvel entraîneur, en vue de la saison prochaine. Mais selon Yahoo! Sports, les dirigeants d’Indianapolis auraient déjà des vues sur Terry Stotts, pour succéder à Nate Bjorkgren.