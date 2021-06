Chanceux et confiants, les Hawks ont frappé fort

Pendant trois quart-temps, les Hawks ont montré une autorité remarquable sur le parquet du Wells Fargo Center. Adroits et concentrés, ils ont bombardé les Sixers de loin et Doc Rivers, malgré un Joel Embiid présent et dominant, n’avait aucune solution pour contrer cette partition.

Puis, en dernier acte, Philadelphie a jeté ses ultimes forces dans la bataille et fait trembler les Hawks. Moins sereins, Trae Young et sa bande ont perdu des ballons et l’écart s’est réduit.

« On a été chanceux ce soir, à bien des égards. Mais une victoire, c’est une victoire et on la prend », estime Kevin Huerter à The Athletic. « Gagner, c’est l’essentiel », poursuit son meneur de jeu. « Les statistiques individuelles, ça n’importe pas. Tout le monde s’en fout dans le vestiaire. »

Chanceux peut-être, mais confiants également. Car outre les très bonnes 36 premières minutes, les Hawks ont serré les dents dans le « money time » et c’est Bogdan Bogdanovic qui a tué les Sixers avec son shoot primé à 41 secondes de la fin. Doigt sur la bouche ensuite, pour faire taire l’imposant public (18 624 spectateurs) et assurer ce premier succès dans la série.

« On bosse pour ces moments », déclare le shooteur d’Atlanta. « Quand on commence à jouer au basket, qu’on regarde les images des fins de match, on rêve de ça. Les premiers shoots qu’on prend, ce sont des tirs dans les dernières secondes : 3, 2, 1… On vit pour ces moments et là, c’est la réalité. »

Aie confiance

Après les victoires arrachées à New York, ce succès à Philadelphie vient renforcer la confiance de ce groupe, qui semble de plus en plus sûr de ses forces.

« On veut toujours apprendre d’une victoire », explique Nate McMillan. « On a été capable de prendre ce premier match et c’est très important pour cette jeune équipe de gagner en confiance, surtout à l’extérieur. On sait qu’on doit être plus tranchant dans les moments chauds, et je m’attends à ça. »

Symbole de cette force mentale et de cette confiance après ce premier tour bien négocié contre les Knicks : l’adresse extérieure. Avec un 20/47 à 3-pts, les joueurs de McMillan ont réussi un nouveau record de franchise et les tirs derrière l’arc sont tombés de partout. La pression n’a clairement pas handicapé les shooteurs.

« Je pense que la confiance, chez tous les joueurs, est énorme. Nate a fait un excellent travail pour la communiquer à chacun d’entre nous, pour continuer de nous dire d’attaquer, d’être agressif », analyse Trae Young. « On a beaucoup de joueurs qui peuvent shooter », rappelle Huerter. « Quand on est capable de faire tourner d’un côté et de l’autre, sans shooter trop vite, alors on peut en coller 20 dans une rencontre. J’espère qu’on n’aura pas besoin d’en mettre encore 20 pour l’emporter, mais dès qu’on tire aussi bien, on se donne une chance. »