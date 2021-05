Les Celtics calment le jeu avant le retour de Kyrie Irving au TD Garden

Déjà au pied du mur après deux revers à Brooklyn, Boston se retrouve condamné à l’exploit. Pour cela, les Celtics pourront profiter de l’absence de Jeff Green pour la fin de cette série.

Et afin d’enflammer la rencontre, les hommes de Brad Stevens seront poussés par les fans du TD Garden (quasiment au complet) qui risquent de répondre présent, surtout après les déclarations d’un Kyrie Irving pointant du doigt le « racisme subtil » des fans de Boston.

Même si l’ancien meneur devrait avoir droit à un comité d’accueil particulier, Marcus Smart souhaite que son public n’envenime pas la situation. « On veut que nos fans soient respectueux envers tous les joueurs. On est ici pour jouer et donner du plaisir au public. On veut juste être respecté »demande le meneur sur ESPN. « On a vu quelques incidents en lien avec le public dans la ligue. Nous ne voulons pas que notre public soit comme ça. Nous voulons que tout le monde soit respectueux sur et en dehors du parquet ».

Les acteurs préfèrent se concentrer sur le terrain

Ancien coéquipier de « Uncle Drew », Jayson Tatum a essayé de tempérer les propos de Kyrie Irving. « J’adore nos fans et je pense que d’une certaine manière, ils devraient agir pendant le match en supportant leur équipe et je pense que c’est ce qu’il voulait dire. Évidemment, il y a des chants contre lui mais je suppose qu’il voulait juste parler de basket et à mon avis, les gens devraient le prendre comme ça. »

À Boston depuis des lustres, Danny Ainge a vu passer bon nombre de joueurs sous la tunique verte, et il a assisté à des centaines de matches à Boston. Pour autant, ce genre de propos rapportés par Kyrie Irving n’a jamais atteint les oreilles du GM. « Je pense que nous prenons ce genre de choses au sérieux. Je n’ai jamais entendu ça d’aucun joueur pendant mes 26 ans ici tout comme je n’ai jamais entendu ça de la part de Kyrie. Mais après tout, ça n’a pas d’importance pour moi. On joue au basket, les joueurs peuvent dire ce qu’ils veulent. »

Du côté de Steve Nash, on fait confiance à l’expérience du joueur. « Je n’ai jamais parlé à Ky de ça. C’est un basketteur populaire. Il sait gérer ce genre d’atmosphère hostile. Il y a des limites, et même si elle est dépassée, Ky peut la gérer. Je n’ai aucun doute là dessus même si on espère que le match se déroulera dans les règles de l’art. »

Et s’il y a bien quelqu’un qui maitrise l’art du basket, c’est Kyrie Irving. Pour l’art oratoire, c’est plus discutable…