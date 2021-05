Donovan Mitchell a bien su gérer son excitation pour son retour avec le Jazz

Furax de ne pas avoir été autorisé à jouer le Game 1, perdu par son Jazz à domicile, Donovan Mitchell était bel et bien de retour sur les planches pour la deuxième levée hier soir. Et l’arrière All-Star du Jazz a pleinement participé à la victoire des siens, avec 25 points dont 5/10 à 3-points.

« Je me sens mieux que prévu »

Absent des parquets depuis le 17 avril dernier, Donovan Mitchell était impatient de revenir au jeu, d’autant plus en playoffs, et face à des fans en nombre à la Vivint Smart Arena De Salt Lake City.

« Ça a commencé avant le match pour moi. Je suis un compétiteur, je me connais. Il y a des moments où je confonds vitesse et précipitation. Comme quand j’ai percuté Royce [O’Neale] et que j’ai perdu le ballon. C’est pour ça que je me suis arrêté un instant avant le match, je me suis parlé, pour essayer de me calmer », révèle Donovan Mitchell dans le Salt Lake Tribune. » Je n’ai jamais été dans une situation comme ça, donc il fallait que je me détende. C’est facile d’arriver dans le match et d’essayer de faire un écart définitif d’entrée, mais le match ne se gagne pas dans les cinq premières minutes. »

S’il a été saignant d’entrée, avec deux 3-points qui ont desserré l’étau défensif des Grizzlies dès le début du match, Donovan Mitchell a également eu besoin de quelques minutes pour retrouver son jeu en pénétration. Concentré sur son apport offensif pour le Jazz, il n’a par contre pas encore retrouvé son jeu de passe.

« J’ai essayé de peser sur le jeu de toutes les manières possibles. [Hier] soir, il s’agissait des points. Je n’ai pas fait la moindre passe, et ça me tue… Mais bon, je me sens bien. Je me suis mis dans des situations très difficiles pour être prêt à revenir dans l’intensité des playoffs. Je me sens mieux que prévu. »

Encore maladroit, avec 8/19 au total, Donovan Mitchell a néanmoins réussi à se faufiler jusqu’au cercle en plaçant deux ou trois accélérations dont il a le secret.

Ce n’est pas encore optimal mais l’ancien vainqueur du concours de dunks a bien repris ses marques. C’est positif pour le Jazz qui s’envole vers le Tennessee dans l’obligation de rattraper sa boulette du Game 1.

« Il change l’équipe, c’est sûr »

« Ça faisait plus d’un mois, donc il avait vraiment des fourmis dans les jambes, ça se sentait », confirme Rudy Gobert. « Il nous avait manqué. On avait besoin de son énergie, sa positivité, son talent. C’était une bonne soirée pour le faire revenir. »

Inquiété par un 16-3 orchestré par Ja Morant en fin de troisième quart, le Jazz a néanmoins réussi à finir fort. Rudy Gobert a notamment su hausser le ton. Mais la présence de Donovan Mitchell a également aidé.

« Il y a certaines situations dans le match où il faut aller chercher un panier, et [Mitchell] adore ces moments-là », ajoute Quin Snyder. « Et on s’est habitué à pouvoir compter sur lui. Ça change les duels quand on a plusieurs joueurs qui sont capables de créer du jeu. »

Avec Joe Ingles et Jordan Clarkson qui ont cumulé pour 30 points en sortie de banc, plus Mike Conley qui a fait mieux qu’assurer avec son joli double-double à 20 points et 15 passes, le Jazz a repris sa marche en avant. Donovan Mitchell a rongé son frein suffisamment longtemps, il va maintenant pouvoir monter en puissance…

« À chaque fois qu’un joueur manque une longue période, il aura tendance à arriver dans le match et essayer de poser son empreinte sur le match », conclut Quin Snyder. « Mais il a bien réussi à laisser le jeu venir à lui. Il a été patient. Il a réussi deux tirs à 3-points sur du catch-and-shoot, il a lâché le ballon, il a joué simple. Et au fur et à mesure du match, il a attaqué le cercle, mais il a joué son jeu sans forcer, et il a fait les bons choix. Il a certainement fait sentir sa présence. C’est bon de l’avoir avec nous à nouveau, il change l’équipe, c’est sûr. »