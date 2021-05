Les Celtics semblent incorrigibles

Dans ce match couperet pour la sixième place et donc une qualification directe en playoffs, Boston s’est incliné à domicile contre le Heat. Les hommes de Brad Stevens en sont donc à cinq défaites sur les six derniers matchs.

Auteur d’une première mi-temps catastrophique, Boston n’a pas pu rattraper le retard concédé lors des 24 premières minutes, durant lesquelles Miami a totalement dominé son sujet.

Être plus concernés individuellement

À la pause, les hommes d’Erik Spoelstra comptaient ainsi 26 points d’avance grâce à un insolent 65% au tir dont 55% à 3-points ! Un début de match qui rappelle celui contre les Spurs il y a quelque temps, sauf que Boston avait pu compter sur un Jayson Tatum légendaire à 60 points pour sortir ses coéquipiers d’une belle galère. Cette fois, les belles perf’ d’Evan Fournier et de Jayson Tatum n’ont pas suffi.

Comme son équipe est à deux matchs du Heat et d’Atlanta, Brad Stevens était dépité après le match. « Tout le monde était au courant de la situation, n’est-ce pas ? Tout le monde sait quel est notre classement. Ils le savent, on le sait et ils nous ont surclassés. »

Vu les entames catastrophiques de ses joueurs, le coach des Celtics réclame (encore) plus de consistance tout au long de la rencontre afin de ne pas se retrouver dans des situations quasiment irréversibles. « Quand nous ne sommes pas complétement concernés, on n’est tout simplement pas assez bons. On n’est pas capable de rivaliser surtout contre une équipe comme Miami » juge l’entraineur chez Yahoo! Sports.

Pour la revanche contre le Heat demain soir, Evan Fournier (30 points et 8 passes) attend une réaction. « Ça doit venir de chacun de nous. Il n’y a pas beaucoup de choses à dire de plus, pour être honnête. Nous devons juste mieux commencer les matchs individuellement et donner le maximum. Le fait de commencer à 13h n’est pas une excuse. Nous devons simplement être meilleurs individuellement. Point barre. »

Une défense moins performante qu’auparavant

Généralement très bonne depuis plusieurs saisons, la défense de Brad Stevens n’est pourtant qu’à la 18e place dans cette campagne. Une défense à la peine qui n’arrive pas à compenser sa faiblesse sous le cercle.

« Je pense que dans l’ensemble du match, on a fait de bonnes choses dans le secteur intérieur, même si bien évidemment sur certains moments ce n’était pas bon. Nous mettons du temps à réagir quand la balle circule. Nous ne sommes pas aussi actifs qu’une équipe « small ball » devrait l’être. L’année dernière, nous avions un peu plus d’intérieurs mais nous mettions également plus de pression sur les porteurs de balle et on était plus rapide pour gêner les shooteurs. Cette année, nous sommes plus lents » constate le coach.

En tant que leader, Jayson Tatum croit encore aux chances de son équipe pour une éventuelle qualification directe en playoffs, à condition de régler ce problème de début de match.

« Nous savons comment réagir » affirme le All-Star chez ESPN. « Nous l’avons montré à maintes reprises […] Nous avons creusé notre propre tombe aujourd’hui mais on s’est donné une chance de l’emporter et nous allons continuer à le faire. Je sais que nous pouvons faire mieux, surtout sur les débuts de match où on doit jouer avec plus d’agressivité et plus vite. Quand on fait des stops en seconde période, on joue vite et on a l’air plutôt bon. Nous devons faire pareil au début de match. » Un refrain qui revient depuis des mois dans le Massachusetts…