À Milwaukee, on n’oublie pas l’importance des joueurs de l’ombre dans la quête du titre

Deux fois victorieux face aux « Galactiques » de Brooklyn, le trio Holiday-Middleton-Antetokounmpo s’est particulièrement distingué avec 93 points lors de la première manche puis 82 points et 18 passes dans la deuxième.

Mais autour d’eux, leurs soldats ont répondu présent, que ce soit Bryn Forbes avec sa qualité de tir ou Brook Lopez qui s’est montré intraitable en défense avec ses 5 contres lors du premier match.

En effet dans l’ombre des stars, les « role players » de ce genre n’attirent que très rarement les louanges à la sortie d’une rencontre. Pourtant, comme le souligne Giannis Antetokounmpo, ces joueurs de devoir font preuve d’une adaptation qui demeure essentielle au bon fonctionnement d’un collectif. « C’est dur, je ne vais pas vous mentir. C’est dur d’être ce gars qui doit être tout le temps prêt à shooter alors que son nombre de tirs varie à chaque match. Peu importe si c’est 5, 1, 0 ou 15, tu dois être prêt. »

« Nous allons avoir besoin de ces mecs, Nous allons avoir besoin d’eux des deux côtés du terrain. Ils sont une part importante de ce que nous faisons. »

Effectivement, chaque équipe doit posséder des profils différents pour gagner. À Milwaukee, Donte DiVincenzo est l’un des meilleurs pour récupérer les ballons qui traînent en défense et en attaque alors que Brook Lopez se trouve être le joueur NBA qui conteste le plus de tirs à 2-points, et celui qui conteste le plus de tirs extérieurs dans son équipe, après Giannis Antetokounmpo. « C’est comme ça que la NBA fonctionne » témoigne Pat Connaughton qui ne compte que 15 titularisations en 347 matchs NBA. « Vous savez que Khris (Middleton), Giannis (Antetokounmpo) et Jrue (Holiday) vont avoir la majorité des tirs les trois quarts du temps et, parfois, il y a un ou deux autres joueurs qui vont sortir du lot. »

Dans une ligue où une poignée de joueurs s’accaparent les louanges, certains ont l’intelligence nécessaire pour se glisser dans un collectif sans faire de vagues même si ce n’est pas le cas de tout le monde. « Certains peuvent mal le prendre à l’image des jeunes joueurs. » souligne Pat Connaughton au Milwaukee Journal Sentinel.

« Tu peux être frustré avec ça parce que tu n’as pas l’impression d’avoir un impact sur le jeu. Eu au fur et à mesure de ton évolution dans la ligue, tu commences à comprendre que c’est dans ce rôle que tu contribues le plus. Ce n’est pas juste une question de mettre des points et c’est là qu’on s’aperçoit que tout ne figure pas dans les feuilles de stats. Gagner reste le plus important et quand vous avez trois gars comme ça qui jouent à ce niveau, vous ne devriez pas voir ça négativement mais plutôt d’une manière positive, dans la mesure où c’est de cette façon que tu as le plus de chances de gagner et de contribuer dans la rencontre. »

