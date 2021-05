Encore une saison frustrante pour Lauri Markkanen

C’est une habitude avec Lauri Markkanen depuis son arrivée dans la ligue. Pendant quelques rencontres, il est agressif offensivement et montre tout son potentiel avec des grosses sorties. Puis les matches défilent et l’intérieur retombe dans ses travers, entre maladresse et timidité.

Cet exercice 2020/21 n’a pas fait exception et a même été encore plus fourni en pépins divers et variés. Non prolongé par les Bulls avant l’ouverture de la saison, puis touché par le Covid-19 et enfin blessé à l’épaule, il avait manqué 20 matches en première partie de saison. En seconde partie, c’est l’arrivée de Nikola Vucevic qui a ralenti ses performances, le poussant à devenir remplaçant…

« Des hauts et des bas », résume Lauri Markkanen à NBC Sports, pour parler de sa saison. « J’ai eu le Covid-19, donc je n’ai pas pu jouer. Ensuite, j’ai été bon et j’avais trouvé mon rythme, mais je me suis blessé. Enfin, l’équipe a changé et je joue ailier, ce qui n’est pas mon poste naturel. Donc il y a eu beaucoup de nouveautés pour moi. J’apprends sur le tas. Chaque saison, on a des bons et des mauvais moments. »

« Je continue de penser que je suis un titulaire, rien n’a changé sur ce point »

Un tableau assez sombre à quelques semaines de tester le marché. Durant l’intersaison, le Finlandais sera libre, même si les Bulls pourront s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure pour le conserver. Mais estimant être un titulaire, Lauri Markkanen a avoué être frustré par son nouveau rôle à Chicago. De quoi le pousser à partir ?

« Je n’y ai pas pensé du tout », assure-t-il pourtant. « Les choses se feront d’elles-mêmes après la saison. Je ne peux pas me concentrer là-dessus, on a encore quelques matches à jouer et une place pour le play-in à accrocher. Je vais tout donner et je ne pense pas à mon avenir pour l’instant. Mais je continue de penser que je suis un titulaire, rien n’a changé sur ce point. »

Si des bruits de couloirs annoncent que les Spurs auraient un œil sur lui, il ne serait clairement pas étonnant de voir l’intérieur quitter l’Illinois cet été. Pour peut-être trouver un peu de stabilité, enfin évoluer à son meilleur niveau et refermer une expérience à Chicago globalement frustrante…

« Je pense que cette saison m’a particulièrement appris qu’on ne sait jamais ce qu’il peut se passer », conclut-il. « Peu importe les événements prochainement, je vais profiter de ces derniers matches de la saison, me donner à fond pour l’équipe et mes coéquipiers. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, donc je vais seulement essayer de profiter de chaque moment. »