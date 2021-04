PJ Tucker frustré par ses débuts avec Milwaukee

Après avoir passé deux longues semaines loin des terrains, PJ Tucker a finalement obtenu ce qu’il voulait le 18 mars dernier, un transfert et un nouveau challenge à relever du côté de Milwaukee, avec la finale NBA en ligne de mire.

C’est peu dire que l’intersaison et le début d’exercice des Rockets ont été agités. En quittant le Texas, PJ Tucker s’attendait donc à vivre une véritable délivrance. Car au-delà du contexte difficile à Houston, le jeu a surtout beaucoup manqué à cet « Ironman » hors-pair, lui qui a aligné une série de 267 matchs disputés de suite de 2017 à février 2021 et n’a manqué que huit matchs de 2012 à 2016.

Problème : une blessure au mollet a compliqué ses débuts dans le Wisconsin, et l’a de nouveau éloigné des parquets.

« C’est frustrant, vraiment frustrant », a-t-il déclaré au moment de faire un premier bilan. « Tu te fais échanger, après avoir attendu tellement longtemps pour l’être, et tu contractes une blessure persistante, avec laquelle tu as composé pendant des mois… Arriver et de te rendre compte que tu dois encore rester sur le bord du terrain, alors que tu aurais pu être en bonne santé pour débuter une nouvelle aventure, c’est super frustrant. Les restrictions de minutes, ces trucs, c’est très frustrant. Et le tout dans une nouvelle situation, ça fait beaucoup ».

Développer la cohésion d’équipe, une priorité

Son intégration a également été compliquée par l’absence d’un groupe au complet, ralentissant la cohésion de l’équipe, en plus de compromettre ses chances d’accrocher une des deux premières places de la conférence Est.

Depuis son arrivée, Giannis Antetokounmpo n’a pratiquement pas joué et Khris Middleton, Jrue Holiday ou encore Bobby Portis et Brook Lopez ont manqué des matches.

À moins d’un mois de la fin de la saison régulière qu’il aborde avec appétit, le temps commence à presser…

« Je pense que c’est super important », a-t-il ajouté au sujet de la cohésion. « J’en parle beaucoup même pendant le match, pendant les temps-morts, en profitant de certaines situations sur lesquelles nous devons progresser. Je discute toujours avec tout le monde, les joueurs, certains entraîneurs, les gens autour de l’équipe, pour savoir ce qu’ils pensent de nos lacunes ces dernières années, et ce dont nous avons besoin, ce que nous devons faire ».

Comme à Houston, PJ Tucker veut s’occuper des petits détails, de ce qui ne se voit dans les feuilles de stats.

« Des choses qui sont très petites pour la plupart des gens mais qui sont très importantes en NBA quand il s’agit de gagner, d’instaurer cette culture et de faire en sorte que les gars soient sur la même longueur d’onde. C’est quelque chose qui nous fera progresser et nous ne pouvons pas travailler si nous ne jouons pas ensemble. »