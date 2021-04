Monty Williams revient sur la conversation qui a permis de libérer Mikal Bridges

Derrière le duo Chris Paul – Devin Booker, Mikal Bridges est l’une des clés de la belle saison de Phoenix, même s’il s’est raté, comme toute son équipe, la nuit dernière face aux Spurs.

Avec sa capacité à défendre sur les meilleurs extérieurs adverses, mais également à sanctionner de loin (41% de réussite à 3-points), il représente le parfait « 3&D » et il fait partie des soldats de base de Monty Williams. Avec 1 795 minutes au compteur cette saison, il est même le Sun qui a passé le plus de temps sur le parquet cette année !

Pourtant, tout n’était pas forcément simple l’an passé entre l’ailier et son coach, qui cherchait la bonne formule avec son joueur, en modifiant souvent son rôle (titulaire ? remplaçant ?) et son temps de jeu.

« Il n’était pas aussi régulier qu’on le voulait en début de saison, l’an passé », explique Monty Williams. « Lui et moi avons eu une conversation très franche sur ce que j’attendais, mais aussi ce que je pouvais faire pour l’aider. Il faut admettre qu’il a accepté tout ce que je lui ai demandé, et j’ai aussi dû me demander comment l’aider. »

« Cette conversation à Memphis a été, à mon avis, le point de départ de son développement en tant que joueur, mais aussi l’occasion pour moi d’examiner certaines choses que je faisais et qui ne l’aidaient pas »

Mikal Bridges avait en effet commencé sa saison sophomore en étant assez maladroit de loin, et il avait encore des matchs où il commettait des fautes trop rapides, qui le renvoyait assez vite sur le banc.

« Cette conversation à Memphis (sans doute le 26 janvier 2020) a été, à mon avis, le point de départ de son développement en tant que joueur, mais aussi l’occasion pour moi d’examiner certaines choses que je faisais et qui ne l’aidaient pas. Je l’ai simplement vu mûrir. Il a toujours été un gamin formidable, une personne formidable, mais quand je l’ai vu prendre cette conversation de la bonne manière, j’ai en quelque sorte su qu’il avait une chance de grandir, qu’il avait la capacité de grandir en tant que joueur et en tant que personne. »

Depuis cette conversation, Mikal Bridges n’est en tout cas plus sorti du cinq majeur de Phoenix, son pourcentage de réussite à 3-points s’est stabilisé au-dessus des 40% et il a réussi à limiter ses problèmes de fautes.

« Tout a changé après cette conversation », confirme l’ailier. « Je pensais que je méritais de jouer plus et il m’a dit que je ne travaillais pas assez dur, en gros. Depuis, ça m’a fait comprendre que je devais travailler dur et continuer à le faire pour me remettre sur les rails. Depuis ce jour, j’ai continué à avancer. »