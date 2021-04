Donovan Mitchell évite le pire

Après les radios passées vendredi soir, c’est au tour de l’IRM de rendre son verdict, et bonne nouvelle, Donovan Mitchell souffre d’une petite entorse, sans complication. La cheville droite a bien tourné, mais selon ESPN, il ne manquera qu’une poignée de matches et devrait donc assez vite effectuer son retour.

Plus de peur que de mal pour l’arrière vedette du Jazz qui tournait à 29.6 points de moyenne depuis la coupure du All-Star Game. Peut-être que ce break va lui permettre aussi de prendre du recul sur ses dernières performances puisqu’il avait un peu tendance à oublier ses coéquipiers et à forcer : 32 et 35 tirs pris dans les défaites face aux Wizards et aux Suns.

Premier de la conférence Ouest et de la NBA, le Jazz se prépare à affronter deux fois les Lakers en trois jours, et ensuite, il défiera les trois derniers de sa conférence : Houston, Minnesota à deux reprises et Sacramento.

Autant dire que cette blessure de Mitchell survient peut-être au meilleur moment pour recharger les batteries avant la dernière ligne droite.