Le MVP de la nuit : Stephen Curry retrouve un peu son sourire

Stephen Curry a d’abord affiché ses deux poings serrés, laissant éclater son soulagement, tandis que Steve Kerr montrait son large sourire au moment de baisser son masque. Puis les deux hommes se sont rapprochés pour une étreinte. « Une victoire mérite bien un câlin », note le coach des Warriors après la rencontre.

C’est dire si cette victoire face aux Bucks fait du bien au moral des Californiens. Même s’il s’agit d’une victoire sur le plus petit des écarts et même si Giannis Antetokounmpo n’était pas là. « On en avait besoin à tout prix », formule Stephen Curry. « Quand on repense aux 12 ou 16 derniers matches, on avait juste besoin d’une victoire pour se sentir bien. C’est fou, on avait besoin de cette énergie. »

Depuis la fin février, les Warriors ont fait une croix sur leur bilan positif en s’inclinant à 12 reprises sur les 16 matches qui ont précédé cette rencontre. Cette nuit, Golden State est passé tout près d’un nouveau revers car les visiteurs avaient encore dix points d’avance dans le dernier quart-temps.

C’était sans compter sur un Stephen Curry de folie en seconde période. Après une première mi-temps quasi timide (11 points à 4/7 aux tirs), le meneur a inscrit 30 points dont quelques tirs impossibles dans le « money time ».

Malgré Jrue Holiday

Steve Kerr évoque une nouvelle performance « phénoménale. Jrue Holiday est l’un des meilleurs arrières défenseurs de la ligue. J’ai trouvé qu’il avait fait du bon boulot tout au long du match sur Steph, en utilisant sa force et ses qualités physiques. Mais Steph termine quand même avec 41 points, c’est assez impressionnant. »

41 points (14/21) avec 6 rebonds et 4 passes en 38 minutes de jeu, son plus gros quota de minutes depuis plus d’un mois. Steve Kerr rapporte qu’il était prévu de lui accorder un temps de jeu important car les Warriors ont deux jours de repos à venir. Surtout, son joueur se sent mieux depuis sa blessure au coccyx. Il est mal retombé en cours de partie mais l’intéressé dit pouvoir tenir sa place malgré la douleur.

Et peu importe car l’important pour Stephen Curry, c’était de gagner, point. « Ça donne de la confiance et devrait nous aider à construire notre identité. Les années passées, on savait exactement ce qu’il fallait faire pour gagner, comment exécuter. Cette année, c’est irrégulier car on ne sait vraiment pas comment le faire collectivement. »