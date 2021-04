La BIG3 revient cet été

Comme pour beaucoup d’événements sportifs durant cette incroyable année 2020, la pandémie de Covid-19 avait frappé la BIG3, cette ligue de 3×3 créée par le rappeur Ice Cube il y a quelques années maintenant. La saison 2020 avait été purement et simplement annulée.

Mais la BIG3 est bien de retour cette année puisque Yahoo! Sports annonce que la saison 2021 se tiendra cet été, sur dix semaines, entre le 10 juillet et le 4 septembre, jour de la finale.

Les rencontres de cette quatrième saison auront lieu dans deux salles : la Orleans Arena de Las Vegas et celle de l’université de Xavier. Elles seront également diffusées en direct sur CBS.

Un challenge qui se joue sur « un-contre-un »

Les règles en vigueur seront celles qui avaient été annoncées en janvier 2020. L’âgé d’entrée est bien abaissé de 27 à 22 ans et la ligue est ouverte à tous les sportifs. De plus, on va enfin pouvoir observer de près cette étonnante règle intitulée « Bring The Fire ».

C’est un « challenge » classique, qu’une équipe peut utiliser pour contester une faute sifflée. Sauf qu’à la différence de la NBA, où les arbitres vérifient à la vidéo, là, les deux joueurs concernés par l’action règlent ça avec un un-contre-un…