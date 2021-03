Un nouveau départ pour Torrey Craig aux Suns

Le départ de Torrey Craig de Denver vers Milwaukee durant l’intersaison devait marquer une nouvelle étape dans la carrière de cet ailier « 3&D » tonique. Le destin en a voulu autrement et le joueur s’est rapidement retrouvé dans l’impasse, pour finalement être échangé à Phoenix contre de l’argent.

En Arizona, il a vite retrouvé ses marques et s’est montré plutôt productif sur ses six premières sorties avec les Suns, délivrant des standards encore jamais atteints sur l’ensemble d’une saison. Si l’acclimatation s’est aussi bien passée, au-delà du temps plus chaleureux que dans le Wisconsin, c’est notamment parce que les Suns l’avaient ciblé de longue date et avaient déjà imaginé comment ils pourraient exploiter au mieux ses capacités.

De l’impact des ses premières sorties

Après un premier rendez-vous manqué, les deux camps ont pu se retrouver pour rattraper le temps perdu.

« En fait, je voulais venir ici. Mais certaines choses sont arrivées, assez folles, incroyables et imprévisibles. Certaines choses sont tombées à l’eau et j’ai fini par aller à Milwaukee », a-t-il déclaré, faisant sans doute référence à la dernière intersaison durant laquelle il a finalement été libéré de sa « Qualifying Offer » pour tester le marché. « Quand j’ai appris que j’avais été échangé, on m’a dit que j’étais dans une transaction, mais pas dans quelle équipe j’allais. Quand j’ai su que c’était Phoenix, je me suis dit que c’était parfait parce que c’est l’un des endroits où je voulais aller de toute façon. Je me souviens avoir reçu un message de Monty (Williams) pour me dire : ‘Tu vois c’est finalement arrivé’ ».

Précieux dans la victoire face à Charlotte, notamment pour défendre sur Devonte’ Graham en prolongation, Torrey Craig a encore œuvré dans le dépassement de fonction cette nuit face à Atlanta, signant 12 points (son record cette saison) et 8 rebonds. Comme la confirmation qu’il se sent à nouveau comme un poisson dans l’eau.

« C’est définitivement un rôle différent avec cette équipe. Vous avez plus d’opportunités, surtout quand il s’agit de prendre ses tirs, parce que les gars jouent tellement librement », a-t-il souligné. « Tout le monde touche la balle et a l’opportunité de shooter, alors que par le passé, nous n’avions pas ces mêmes opportunités. J’essaie juste d’en tirer le meilleur parti et j’espère en faire plus ».

Les recettes d’une intégration réussie

Pour Monty Williams, son intégration a été facilitée par deux choses. D’abord le respect que pouvait avoir Torrey Craig pour les Suns, après avoir notamment déclaré que « c’était toujours un combat de chiens » face à Phoenix quand il jouait pour Denver. Sa personnalité communicative et son ouverture d’esprit ont fait le reste.

« Je pense que sa personnalité, le fait d’avoir su prendre le train en route, a été déterminant », a ainsi détaillé l’entraîneur. « Il se mêle aux parties de cartes avec les gros bonnets à l’avant de l’avion, il shoote avec les plus jeunes à l’entraînement, il ressemble beaucoup à Jae (Crowder) à cet égard. Je pense donc que ça a aidé pour être apprécié de l’équipe et du staff ».

Le joueur a pour sa part remercié les précieux relais des cadres de l’équipe comme Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges et Jae Crowder qui lui ont facilité la tâche.

« Je reçois beaucoup de conseils de ces gars-là et vice versa. Je donne mon avis sur ce qui pourrait marcher. On se nourrit et on se parle les uns aux autres. C’est le plus important, communiquer et s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde et essayer de faire les choses ensemble ».

À 30 ans, Torrey Craig accepte ce nouveau challenge avec optimisme et fraîcheur. Et ça s’en ressent pour l’instant sur le terrain. « Chaque jour est un nouvelle opportunité pour moi d’apprendre, donc j’essaie juste d’emmagasiner autant d’informations possibles et aussi vite que possible », a-t-il conclu.