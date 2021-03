Le MVP de la nuit : Steph Curry blessé, Andrew Wiggins s’est comporté en patron

Toujours aussi irrégulier depuis ses débuts en NBA, Andrew Wiggins a sorti son meilleur match de l’année contre Memphis en l’absence de Stephen Curry.

« Avec Steph absent, Andrew a eu beaucoup de fois la balle dans les mains. On a fait beaucoup de pick and roll pour lui et il a tiré profit des opportunités, il était chaud et il a vraiment changé le cours du match au deuxième quart-temps. » souligne Steve Kerr chez Yahoo.

Auteur de 15 points dans le deuxième quart-temps, Wiggins a insufflé une bonne dynamique sur laquelle les Warriors ont surfé jusqu’à la fin du match. Ironie de l’histoire, la dernière fois qu’Andrew Wiggins avait atteint la barre des 40 points, c’était face… aux Warriors.

Adroit de loin avec 6 tirs à 3-points rentrés sans oublier les 8 rebonds, 4 passes et 4 interceptions, Wiggins a endossé un rôle plus important dans la création en l’absence de son meneur. « Steph est très important pour nous. Il est le moteur de notre équipe. Sans lui, tout le monde devait élever son niveau de jeu. J’ai essayé d’être agressif dès le début, j’ai donné tout ce que je pouvais pour aider l’équipe à l’emporter. »

Meilleur depuis la reprise

Décrié parfois pour son manque d’agressivité et sa manie à rester derrière la ligne à 3-points, le numéro 1 de Ddraft 2014 a dicté le tempo du match. « J’ai essayé d’entrer dans un bon rythme, nous avons beaucoup de joueurs pouvant faire plein de choses donc ce n’est pas vraiment une pression pour moi particulièrement car nous avons Draymond (Green), Kelly (Oubre Jr.) Jordan Poole, nous avons des gars qui peuvent influer sur le jeu de différentes manières. »

Désormais à 23 points de moyenne depuis la reprise, le scoreur des Warriors parait plus affuté et frais depuis la reprise de la saison selon son coach. « Il était très fatigué avant la pause. Je ne sais pas s’il a manqué un match. Il fait partie de ces joueurs sur lesquels tu peux compter chaque soir. Il défend sur le meilleur joueur adverse et il joue 35 minutes donc je pense qu’il était très fatigué avant la coupure. Il avait besoin de repos, et il est incroyable depuis la reprise. »

Une forme qui devra perdurer si les Warriors ambitionnent quelque chose d’ici la fin de la saison.